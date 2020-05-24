Гороскоп на 24 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 24 май 2020 | 11:09

Звезды гороскопа обещают, что многое у вас может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.



Овен

Звезды гороскопа советуют Овну посвятить день переговорам. Если на неделе у него запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно сегодня.







Телец

Тельцу не стоит надеяться только на себя – ему может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, ему придется перепоручить часть дел кому-то.



Близнецы

Близнецы вдруг почувствуют в себе лидерские задатки. День действительно склоняет их к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них.



Рак

В течение дня Рак неожиданно может почувствовать, что он что-то упускает из виду. Однако невозможно быть в курсе всего, поэтому Раку стоит расслабиться.



Лев

Ситуация в целом обещает складываться для Льва замечательно, причем без особенных усилий с его стороны. Судьба будет преподносить приятные сюрпризы.



Дева

Вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Деве стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли она о цели, к которой идет?



Весы

Весы сумеют убедить кого угодно в чем угодно – если они в этом лично заинтересованы. Их коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте.



Скорпион

Скорпион должен гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды. На своем пути он может встретить чье-то сопротивление или даже противодействие.



Стрелец

Стрельцу потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого он способен пролениться весь день.









Козерог

Козерогу будет полезна хорошая трудотерапия. Его активность и энергия будут не на высоте, однако, взявшись за работу, он быстро это исправит.



Водолей

Водолей в течение дня может периодически витать в облаках. Если ему удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно.



Рыбы

Рыбам будет очень трудно сосредоточиться. На протяжении всего дня они будут достаточно рассеяны и склонны отвлекаться по любому поводу.





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