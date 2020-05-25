Гороскоп на 25 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 25 май 2020 | 09:00

Сегодня, 25 мая, звезды рекомендуют всем знакам Зодиака очистить свой разум от всего лишнего. Времена требуют расслабления, мысли должны быть в эти дни спокойными, а движения непринужденными.



Овен

Все контролировать получается не всегда. Присмотритесь ко своей второй половине, иногда неуемной энергии не хватает на двоих. Позвольте себе и окружающим отдохнуть.







Телец

Говорят, что терпение и труд все перетрут. Нормально, что иногда терпение заканчивается и его золотой запас подходит к концу. Расставьте приоритеты правильно, и тогда все получится.



Близнецы

Энергии у вас будет хоть отбавляй, но вот направить ее нужно в правильное русло, а вот в какое – решать только вам.



Рак

Домашние хлопоты затягивают все больше и больше. Хоть рутина иногда и кажется спасительной и накрывает, как теплое одеяло, не стоит забывать, что это настоящее болото.



Лев

Жить мечтами, конечно, неплохо, но иногда для этого нужно что-то делать. Мир никогда не был бы открыт, если бы все сидели дома и не показывали своего носа за дверь.



Дева

Пора закончить все начатые дела. Если вас что-то сильно тяготит, просто сделайте это, завершите и забудьте. Сами понимаете, как сложно людям этого знака, когда что-то уже давно пошло не так и не под контролем.



Весы

Казалось бы, что плохого в том, чтобы иногда быть на высоте. Проигрыши принимать всегда тяжело, но иногда неудача – это всего лишь способ понять, как двигаться дальше.



Скорпион

Вам нужно подобрать на этот день правильную компанию. Иногда окружение стоит поменять просто ради того, чтобы почувствовать себя по-другому.



Стрелец

Скажите, когда вы в последний раз делали что-то безумное? Кажется, что пора поднять пару и отправиться навстречу приключениям.









Козерог

Если вас будут пытаться заставить делать то, что не хочется – сопротивляйтесь и не соглашайтесь ни за что. В конце концов, вашая личная свобода — это ваше дело.



Водолей

А вот для вас настало время великих побед. Если вы не будете лениться и тушеваться, то все задуманное получится, причем в лучшем виде.



Рыбы

Не каждый день удается воплотить все задуманное, иногда действительно приходят такие дни, когда как бы ты ни старался, все равно ничего не выйдет. Расстраиваться не нужно, значит, все получится в другой день.





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