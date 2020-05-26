Гороскоп на 26 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 26 май 2020 | 08:46

Звезды гороскопа не слишком благоприятны для переговоров, зато этот день прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Если завтра вы захотите поспорить, лучше отложите это на потом.



Овен

Перед Овном возникнет задача: ему придется весь день имитировать деятельность перед окружающими. Все потому, что они будут видеть в Овне объект для поручений.







Телец

Телец может неожиданно обнаружить в себе талант кукловода. В результате окружающие завтра будут действовать так, как это нужно Тельцу.



Близнецы

В любых делах Близнецы будут склонны перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о других. Но звезды предупреждают, что настаивать на своей правоте не следует.



Рак

Звезды гороскопа советуют Раку быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий, чтобы прийти к заветной цели.



Лев

Льва ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться – все равно от решений Льва не зависит ровным счетом ничего.



Дева

Дева имеет шанс расширить сферу своего влияния. Возможно, она завоюет новые позиции, хорошо показав себя перед окружающими, закончит важный этап работ.



Весы

В течение дня Весы может ожидать непростой разговор с людьми, от которых они зависят. Так или иначе, сегодняшний разговор может иметь далеко идущие последствия.



Скорпион

Мнение Скорпиона будет интересовать буквально всех подряд. Не стоит бороться с неизбежным: Скорпион отлично справится с ролью эксперта и консультанта.



Стрелец

Для Стрельца настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции. Его аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно не опасаться.









Козерог

Дела, за которые Козерог возьмется, обязательно получат продолжение, какими бы незначительными они ни казались. Со временем они способны сыграть немалую роль.



Водолей

Водолею следует заранее приготовиться к тому, что он может подвергнуться критике со стороны окружающих. Однако стоит взять информацию на вооружение.



Рыбы

Рыбы будут полны ценных идей и мудрых мыслей, которыми они совсем не прочь поделиться с окружающими. Однако не все отнесутся к этому с пониманием.





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