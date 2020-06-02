Гороскоп на 2 июня 2020 года для всех знаков зодиака

| 02 июн 2020 | 08:53

Сегодня, 2 июня – период растущей Луны. Звезды рекомендуют расширять кругозор поездками, приключениями и книгами. Время флиртовать и влюбляться, проявлять остроумие и искать интересные выходы из сложных ситуаций. Сегодня нельзя суетиться, злиться, ругаться и проявлять агрессию.



Овны

Что бы ни случилось, сегодня нельзя ни в коем случае опускать руки. Как никогда, важно проявлять упорство и терпение. Если удастся стоять на своем до конца дня, звезды вам ответят благодарностью.







Тельцы

Возможно, вас будут пытаться заставить делать то, что вам не по душе. Не расстраивайтесь и не злитесь, может, это как раз лучший способ утолить свою энергию.



Близнецы

День благоприятен для профилактики и предупреждения многих проблем. Консультации специалистов и различная диагностика позволят выявить малейшие неполадки и заблаговременно принять меры по их устранению.



Раки

Вам нужно понять, чего именно ожидают от вас окружающие. Обрести это понимание и, исходя из него, выстраивать свою дальнейшую жизнь - это и есть ваша главная задача на данный период.

Львы

Не проявляйте излишнего упорства в делах, с которыми никак не можете справиться на протяжении длительного времени. Лучше отложить их на будущее.



Девы

Постарайтесь не потерять свою крепкую дружбу. Сегодня она наиболее уязвима. Не делайте поспешных выводов — звезды рекомендуют взвешенно подходить даже к мелким решениям.



Весы

День подходит для активного и равнозначного развития мозга и тела. Возможно, вам захочется открыть для себя что-то новое. Не стесняйтесь — все в ваших руках.



Скорпионы

Звезды настоятельно рекомендуют не соглашаться на авантюры. Даже самая мелкая из них может обернуться для вас тяжелейшей ситуацией, как моральной, так и материальной.



Стрельцы

Не верьте пустым обещаниям и проверяйте всю информацию. Старайтесь сократить общение с окружающими, лучше займитесь восстановлением душевного равновесия.









Козероги

Очень важно сегодня не давить на родственников. Мелкие конфликты имеют свойство накапливаться, и как раз сейчас звезды предсказывают близящийся конец терпения тех, с кем вы ссоритесь.



Водолеи

Ожидается вполне удачный день. Многое будет даваться вам гораздо легче, чем другим людям.



Рыбы

Ваша мечтательность сегодня отойдет на второй план, вы точно почувствуете – время действовать. Любые решения будут давать вам легко, а ответы на вопросы будто придут сами собой. Примените этот поток энергии в нужных для вас сферах.





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