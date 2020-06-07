Гороскоп на 7 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 07 июн 2020 | 12:35

Сегодня, 7 июня, - фаза убывающей Луны. Это прекрасный период для освобождения от лишних привычек и приобретения чего-то нового и ценного. Третья фаза Луны отлично подходит для саморазвития, самосовершенствования и созидания.



Овен

Овнам не стоит тратить драгоценное время в первой половине дня. Сегодня наиболее удачный период для активных действий, в том числе для эффективного сотрудничества с нужными вам людьми.







Телец

Сегодня для многих Тельцов сохранят свою актуальность вчерашние впечатления. Будет нелегко взяться за новое дело, пока ваше внимание сосредоточено на волнующем вопросе, например, на последних семейных событиях.



Близнецы

У Близнецов есть возможность на протяжении всего дня сохранять хороший настрой и стабильные отношения с нужными людьми. Затруднить спокойное общение и ровное течение дел могут эмоциональные помехи. Чем сильнее вы задеты, тем чаще будете вынуждены заново настраивать свое внимание.



Рак

Сегодня Раки не склонны менять тактику, род занятий или объект своего внимания. Возможна сильная заинтересованность задачей, а порой и зацикленность на ней, в ущерб другим делам. Концентрация на одной теме может стать положительным качеством, если вы стремитесь к конструктивному результату, например, пытаетесь выжать максимум возможного из своих талантов и творческих находок.



Лев

Для Львов главным объектом внимания будут собственные дела или семейные интересы. Частная жизнь окажется важнее всего остального, включая внешние атрибуты успеха. В круг «личного и сокровенного» может быть включена любая тема, которой вы сейчас придаете большое значение.



Дева

Сегодня Дев привлекает все сложное и таинственное. Внешние эффекты, яркие рекламные трюки могут не сработать, если за ними не стоит глубокое внутреннее содержание или загадка. Это не лучший день для поверхностного общения, легкомысленного флирта. Приоритет останется за главными материальными или духовными сокровищами.



Весы

Этот день создает у Весов ощущение праздника, и одновременно углубляет восприятие жизни. Знакомые сценарии, старые друзья могут предстать с новой стороны. Возможно, вы поймете тайный механизм внешних эффектов, секрет успеха, принцип удачной рекламы.



Скорпион

Для Скорпионов день чреват подспудным психологическим напряжением. Самолюбивые Скорпионы способны остро переживать малейшие неудачи. Возможно пристальное внимание к потенциальным соперникам, не исключен скрытый конфликт с начальством.



Стрелец

Для Стрельцов день потенциально благоприятный, но что-то будет лишать многих представителей знака душевного равновесия и заставлять искать трудные пути. Привычные схемы делового и личного взаимодействия могут показаться вам пресными и лишенными интереса, если в них не хватает драмы или изюминки.









Козерог

Козерогам звезды советуют быть начеку, так как день полон соблазнов. Кто-то может сыграть на ваших задетых чувствах, неосуществленных планах, честолюбивых мечтах. Не исключено, что вас спровоцируют неосознанно.



Водолей

Сегодня Водолеям трудно устоять против искушений, различных демоверсий и рекламных акций. Будет нелегко сохранять спокойствие перед лицом заманчивой перспективы, сопротивляться лести или чужой красоте. Может сыграть роль жажда материального успеха.



Рыбы

Рыбам стоит избегать чрезмерной увлеченности. Этот день призывает к творческой самоотдаче, но вам не стоит делать это ценой собственного здоровья или будущей стабильности. Неумение (или нежелание) видеть границы может создать дополнительные трудности и осложнить даже самую благоприятную перспективу.





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