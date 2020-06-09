Гороскоп на 9 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 09 июн 2020 | 09:18

Сегодня, 9 июня – период убывающей Луны. Звезды советуют заняться реализацией творческих идей и нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом, придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации.



Овны

Вы можете стать центром притяжения людей, так как они будут приходить к вам со своими горестями и радостями. Не отвергайте их и вскоре окружающие помогут в ответ.







Тельцы

Вам рекомендовано немного побыть в роли гуру. Проведите день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма.



Близнецы

Не давайте никому залезть в ваш кошелек. Сегодня особенно важно держать финансы под контролем, поэтому не принимайте советы или отговоры по поводу покупок.



Раки

Нет ничего плохого в том, чтобы начать действовать спонтанно. Даже если вам кажется, что все идет не так как нужно, не расстраивайтесь. Возможно, вам просто указывается новый путь.



Львы

Отстранитесь от происходящего и ограничьтесь ролью наблюдателя. Такой прием даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.



Девы

Не распыляйтесь: взявшись за одно дело, доводите его до конца, не отвлекаясь на другие. Возможно поступление денег из тех источников, о которых вы и не думали.



Весы

Звезды благоволят вам в новых начинаниях. Но перед этим все тщательно распланируйте. Поэтапно займитесь своими делами и обратите внимание на самые мелочи.



Скорпионы

Рекомендуется отправиться в поездку. Общение с близкими доставит вам удовольствие, но не во время выполнения разнообразных работ по дому.



Стрельцы

Уделите время своему здоровью. Чтобы оставаться в рабочей «обойме», крайне необходимо следить за устойчивостью психики.









Козероги

С утра вас настигнет беззаботное настроение предстоящего жаркого лета. Вечер хорош для походов к приятелям, на вечеринку или новых знакомств.



Водолеи

Сегодня вас ожидает благоприятный день для упорного труда. Звезды предсказывают вам, что каждая вложенная минута окупится сторицей, если отдавать делу всю душу.



Рыбы

Сейчас удастся обойти преграды, которые могут воздвигнуть на вашем пути завистники и тайные недоброжелатели. Наиболее эффективной окажется тактика молчания.





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