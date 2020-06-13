Гороскоп на 13 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 13 июн 2020 | 10:10

Звезды советуют всем расслабиться и получать удовольствие. Эмоциональное и физическое напряжение – не лучшие спутники, поэтому устройтесь поудобнее и приготовьтесь качаться на волнах спокойствия.



Овны

Будьте помягче со своим окружением, ведь ваши близкие действительно вас любят, хоть и боятся это иногда показать. Вообще, конечно, романтичный настрой к лицу всем знакам Зодиака.







Тельцы

Не переживайте, чтобы ни случилось. Возможно, у вас сейчас не самый лучший период в жизни, но впереди ждет настоящее восхождение.



Раки

Возможно вы этого не понимаете, но вам нужно начать заботиться о себе. Душа и тело требуют заботы и внимания. Да, вам хочется помочь всем вокруг, но ведь помощь требуется и вам.



Львы

Вам сейчас как никогда нужны силы. Время принимать радикальное и серьезное, твердое решение. Прислушайтесь к тому, что хотите именно вы, перестаньте опираться на чужое мнение. Какой будет эта жизнь, решать только вам.



Девы

Стремление все контролировать не всегда идет на пользу. Иногда попытки все систематизировать проваливаются с треском, хотя если вам это все приносит удовольствие, то ни в коем случае не останавливайтесь.



Весы

Что ж, сегодня как раз тот день, когда вам не нужно ни о чем думать и ничего взвешивать. Решения будут даваться легко, а главное, что каждое из них будет так или иначе правильным.



Скорпионы

А вот вам бы я посоветовала заняться работой. Рано или поздно все усилия все-таки воздадутся, единственное, что не напрягайтесь слишком сильно.



Стрельцы

Попробуйте улыбаться, пропускать через себя позитив, радоваться чему-то новому и доброму. Ваше сердце никогда не потеплеет, если не открыть его.









Козероги

Со скуки вообще-то действительно можно помереть, купаясь в апатии и в плохом настроении. Займите себя, не обязательно задумывать что-то грандиозное, ведь даже самые маленькие дела могут принести успех.



Водолеи

Совершенно точно одиночество – не лучший спутник, позовите своих близких или друзей в гости. Вспомните прошлое, приготовьте вкусный ужин, поговорите вдоволь, вспомните, как прекрасно просто жить.



Рыбы

Когда ничего не хочется делать, то наверное не стоит себя за это корить. Попробуйте расслабиться, такое в современном ритме жизни и так выпадает нечасто.





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