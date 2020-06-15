Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Гороскоп на 15 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 15 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 15 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 15 июн 2020 | 09:17

Сегодня, 15 июня – период убывающей Луны. Звезды рекомендуют сконцентрироваться на деле и смело идти к цели.

Овны
Избегайте коллективной работы. Доверяйте исключительно только тем, кого очень хорошо и давно знаете.



Тельцы
Сегодня вы сможете укрепить свое влияние, что поможет вам взять старт на повышение. Ваши старания приведут вас к новым высотам.

Близнецы
Сегодня для вас самый удачный день. У вас будет получаться все, что бы вы ни начали. Отличный старт для великих свершений.

Раки
Люди, которые недавно появились в вашей судьбе, откроют для вас иные горизонты, а также наведут на неожиданные и полезные мысли. Доверьтесь им.

Львы
Вам стоит отложить все финансовые действия на неопределенный срок. Отсутствие экономии чревато крупными неприятностями.

Девы
Сегодня вы очень чувствительны и раздражительны. Не стоит обращать внимание на пустяки и портить себе настроение.

Весы
День обещает успех и удачу во многих делах и начинаниях. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите рядом преданного вам человека, который предназначен вам судьбой.

Скорпионы
Любовные свидания и общение с приятелями пройдут замечательно. Будьте гибкими при контактах с людьми, и тогда вам будет легко ладить как с близкими, так и с коллегами.

Стрельцы
Сегодня многие ваши планы увенчаются успехами. Этот день будет удачным, если вы укрепитесь в своих убеждениях и будете настойчиво идти к цели.



Козероги
Для вас пришел тот период, когда можете не оглядываться на ваше финансовое положение. Наслаждайтесь каждым днем и постарайтесь получить от жизни максимум.

Водолеи
Сегодня вам будет тяжело найти причину для усердного труда. Настройтесь на то, что работа должна приносить деньги, а ваши идеи всегда будут реализовываться.

Рыбы
Ваш эмоциональные силы на исходе. Пора их восполнить и дайте себе отдохнуть.  Стоит перенести все встречи, проведите время в одиночестве.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: