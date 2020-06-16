Гороскоп на 16 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 16 июн 2020 | 09:10

Энергия сегодняшнего дня предупреждает, чтобы вы не пытались отлынивать, теряться из виду, прятаться на заднем плане и скидывать на других людей все ваши дела, за которые ответственны только вы. Отсидеться в кустах вам не удастся!



Овен

Признайте все накопившиеся проблемы, на которые вы усиленно закрываете глаза, и выпустите свои эмоции. Лучшим вариантом для устранения напряженности может быть физическая нагрузка или просто записывание своих мыслей на бумаге.







Телец

Сегодня отдохните от беспокойных или сложных ситуаций, чтобы восстановить свою энергию. Постарайтесь выбраться из мыслей о прошлом и сосредоточиться на чем-то более продуктивном и позитивном.



Близнецы

16 июня вы ищете облегчение и спокойствие, потому потратьте время на личные цели. Сегодняшний и последующие несколько дней – это удачное время, чтобы положить конец вещам, которые давят и угнетают вас.



Рак

Энергия дня стимулирует ваши амбиции, и вы обнаруживаете, что хотите намного большего, чем обычно. Отправьтесь на массаж или в бассейн. Побалуйте себя вкуснейшим ужином на заказ, в конце концов.



Лев

Сегодня не позволяйте своим мечтам о будущем делать настоящее скучным и банальным. Максимально используйте этот день. У вас масса энергии, чтобы совершить даже то, что вы считали невозможным.



Дева

Часть вас хочет знать всю правду и ничего, кроме правды, а другая часть хочет наслаждаться жизнью такой, какая она есть! Вы зависли между двух огней: доверием и подозрением. Что вы предпочтёте выбрать?



Весы

У вас сильна потребность в общении, когда вы хотите услышать нужные слова или полезный совет. Вам будет легче расслабиться в домашней обстановке, рядом с близкими, которые отвлекут вас от неспокойных мыслей.



Скорпион

16 июня положитесь на своих друзей и не пытайтесь скрыть своё беспокойство и тревожность от людей, которые любят вас и хотят помочь вам, – тем более сейчас они вам нужны как никогда.



Стрелец

Сегодня вы стремитесь сосредоточиться на самых приятных вещах в своей жизни, и это правильно. Этот день может состоять из взлетов и падений, но вам необходимо осознать, что не стоит двигаться вперёд слишком быстро.









Козерог

Удачный день для вас, чтобы правильно распределить и направить свою энергию. Если вам хочется какой-то творческой деятельности, не отказывайте себе в этом, даже если это означает покраску забора во дворе.



Водолей

Вы, скорее всего, будете участвовать в массе дел, а не сосредотачиваться на чем-то конкретном сегодня. Хотя это может быть отличный день, чтобы закончить давно начатое. Главное – не пытайтесь переусердствовать.



Рыбы

16 июня существует определенный риск того, что вы захотите взвалить на себя больше, чем вы можете справиться. Вполне понятно, что вы жаждете чего-то лучшего, но всё же сегодня лучше радоваться тому, что уже у вас есть.



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