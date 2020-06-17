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Гороскоп на 17 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 17 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 17 июн 2020 | 08:59

Сегодня, 17 июня – период убывающей Луны. Не самый лучший период для дел, подразумевающих большую ответственность. Если их никак не избежать, придерживайтесь людей, которые являются хорошими специалистами в нужной вам сфере.

Овны
Сегодня удача решила оставить вас, поэтому не вступайте в споры и не ругайтесь – это может привести к еще большим проблемам. Не подвергайте себя риску и не делайте дела через силу.



Тельцы
Постарайтесь дистанцироваться от окружающих, не позволяйте сесть себе на шею. Сегодня вами постараются манипулировать в своих интересах, но вы не сдавайтесь и стойте на своем.

Близнецы
Сейчас подходящее время для проявления активности. То, что раньше представляло определенную сложность, на данный момент окажется по плечу.

Раки
Сегодня – день, когда в жизнь может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться другой этап, интересные люди, новые чувства.

Львы
Данный период хорошо подходит для неторопливой и очень аккуратной деятельности. Не страшно, что к вечеру еще не будет видно результатов, еще пара таких дней - и вы сможете предложить взорам окружающих достойное зрелище.

Девы
Самоуверенность, а иногда и хвастовство, может помочь решить проблему, но сегодня оно лишь добавит беспокойства. Постарайтесь никому ничего не обещать.

Весы
С вами может приключиться жесточайший приступ не слишком оправданной ревности. Если вы не хотите потерять того, кого собираетесь ревновать, постарайтесь купировать этот приступ.

Скорпионы
В делах есть шансы ощутить себя хозяином положения. Вы будете контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках.

Стрельцы
Звезды прогнозируют довольно противоречивую ситуацию: с одной стороны, вы будете полны сил и энергии. Однако при этом день не сулит легких путей.



Козероги
Проведите это время в размышлениях и восстановлении душевного равновесия. А лучше всего – развлекитесь с семьей: порешайте хором кроссворд или сходите вместе в кинотеатр.

Водолеи
Сегодня вам не придется метаться в поисках чего-то нового. Все кардинальнейшим образом изменит всего один телефонный звонок. Вам остается лишь дождаться его.

Рыбы
Вы можете быть спокойны насчет своего здоровья. Терпеливость и осмотрительность помогут вам в долгосрочной перспективе отказаться от некоторых нездоровых форм поведения.


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