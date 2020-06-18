Гороскоп на 18 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 18 июн 2020 | 09:07

Сегодня, 18 июня – период убывающей Луны. Звезды предвещают, что своеволие в этот день у вас достигнет своего апогея. Это может проявиться в полном нежелании подчиняться каким-либо правилам, решая все по-своему.



Овны

Не высказывайте свое недовольство в адрес своего окружения, этим вы все равно ничего не добьетесь. Старайтесь избегать людных мест и малознакомых людей.







Тельцы

Помогите своему окружению, ведь для этого вы будете наделены интуицией и импатией. Сегодня вы сможете блистать, завлекать своими рассказами, но в то же время станете самым внимательным и благодарным слушателем для окружения.



Близнецы

Не перетруждайте свою голову слишком сильно, иначе она лишь разболится к концу дня. И не думайте слишком много о деталях, а то вы за деревьями леса не увидите, да только прозеваете свою цель.



Раки

Вам будет нелегко сосредоточиться, ведь вокруг столько всего интересного. Из-за этого вы будете делать ошибку за ошибкой.



Львы

Усилия по претворению идей в жизнь будут оценены по заслугам. После этого совершенно не зазорно будет немного расслабиться и от души побаловать себя, почивая на лаврах.



Девы

Сегодняшний день будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, ибо Луна, которая столь положительным образом влияет на вашу судьбу, не останется в таком положении навсегда.



Весы

Не пытайтесь уходить от возникших проблем. Абсолютно во всех делах сейчас нужно проявлять ответственность.



Скорпионы

Вы можете почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. При это испытывать эти чувства вы будете исключительно в ответственных делах.



Стрельцы

День предвещает счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеете ли вы ими воспользоваться. Этот день не наделяет вас энергичностью и хорошей реакцией.









Козероги

Оригинальные предложения, выдвинутые партнерами, послужат основой для планирования вашего будущего жизненного роста. Положитесь на волю судьбы.



Водолеи

Сегодня вас будут окружать маски. Придется приложить немалые усилия, чтобы разглядеть скрывающиеся под ними лица, но это стоит того.



Рыбы

Тот самый или та самая может оказаться невдалеке. Если же вы находитесь в отношениях, то ваши усилия должны быть направлены на вашего любимого человека. Покажите ему, что у него нет повода для ревности.





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