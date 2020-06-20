Гороскоп на 20 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 20 июн 2020 | 10:54

Звезды предвещают обстановку всеобщей непринужденности. Реагировать на это все будут по-разному: некоторые искренне обрадуются, другие же, возможно, поспешат саботировать массовое спокойствие.



Овны

Не давайте ложных обещаний, никому не верьте и думайте прежде всего о себе. Будьте тверды в своих решениях и не идите на поводу. Сегодня отличный день, чтобы пообщаться с друзьями.







Тельцы

В данный период времени вам важно общение, поэтому заведите полезные знакомства, почитайте что-то полезное, найдите для себя хобби. Постарайтесь максимально сочетать приятное с полезным.



Близнецы

Вам будет на редкость непросто совладать с желанием взорваться, причем причиной тому будет отнюдь не ярость, а веселье. Не можете справиться - расслабьтесь и получите удовольствие.



Раки

Сейчас вы наделены вдохновением и творческой жилкой. В сердце будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что делаете.



Львы

Постарайтесь не проявлять излишней инициативы на работе или в учебе. Не время выходить на руководителей со своими предложениями или просьбами.



Девы

Сегодня всевозможные правила, иногда так отравляющие вам жизнь, могут послужить защитой. Не пренебрегайте ими.



Весы

Вы сказали уже достаточно. Пора переходить к делу, в противном случае вас могут счесть болтуном.



Скорпионы

Возьмите небольшой выходной, уйдите из суеты и займитесь собой. Похлопотать над делами все равно как следует не получится, так что побалуйте себя.



Стрельцы

Чего точно не стоит делать, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет вас туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться.









Козероги

Сегодня вы будете той скалой, что стоит недвижимо посреди самой жуткой бури. К вам будут обращаться за помощью, за поддержкой, просто желая вашего внимания. Не отталкивайте этих людей.



Водолеи

Подходящий день для перемен в профессиональной деятельности. Выделите наиболее важные дела и займитесь ими.



Рыбы

Вы заключите чрезвычайно выгодное для себя соглашение, которое принесет пользу обеим сторонам. При этом решающее значение будет иметь взаимная симпатия.





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