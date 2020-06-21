Гороскоп на 21 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 21 июн 2020 | 10:51

Сегодня, 21 июня – период новолуния. Звезды будут всемерно способствовать исполнению задуманного. Так что смело рисуйте у себя в голове самые яркие фантазии.



Овны

Будьте активными, старайтесь выбраться из дома и заняться чем-то интересным. Возможно, что-то неприятное собьет вас с толку или приведет к необдуманным поступкам, но постарайтесь не расстраиваться по этому поводу.







Тельцы

Сегодня все будут готовы танцевать под вашу дудку. Чтобы добиться желаемого, придется использовать свой дар убеждения и связи.



Близнецы

Не стоит приходить туда, где вам не будут рады. Вечер лучше провести дома. Но если вам не рады именно там, то тут мало что можно посоветовать.



Раки

Вы рискуете с головой утонуть в рутине. Если не вырваться из замкнутого круга, то посвятите текучке весь день.



Львы

Ваши аппетиты могут оказаться несколько повышенными. Помните, что много хорошо - тоже плохо.



Девы

Нетипичная для вас нерешительность спасет вас от дурацкой ошибки. Однако не стоит терять хватку потому только, что голос здравого смысла предостерегает вас от активных действий.



Весы

Весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату. Если он окажется не таким, который нужен вам, постарайтесь все же принять его как должное.



Скорпионы

Вы способны свести на нет любые возникающие разногласия. Даже если вокруг бушует ссора, сумейте сохранить трезвый, ясный ум.



Стрельцы

Сейчас вы имеете шанс ощутить на себе, что поддержка и партнерство – это не просто красивые слова. Возможно, ситуация завтра сложится так, что помощь будет оказана вам.









Козероги

Рекомендуется как следует выспаться. Именно во сне вам могут прийти в голову самые гениальные мысли. Главное — не забудьте положить под подушку блокнот и ручку.



Водолеи

Сегодня вам легче обычного дается учение. Вы будете получать заметное удовольствие в новых для себя темах, представляющих собой вызов для разума и испытание для духа.



Рыбы

Энергичность ваша превысит ресурсы пары электростанций. В поисках приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные авантюры, удача может изменить и вам.





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