Гороскоп на 22 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 22 июн 2020 | 09:00

Сегодня, 22 июня – период растущей Луны. Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.



Овны

Настало время созидать и делать что-то полезное для себя и дома. Поэтому не сидите на месте, сходите по магазинам, купите что-то нужное и полезное, подлатайте ваше жилище.







Тельцы

В любых решениях старайтесь не впадать из крайности в крайность. Не стесняйтесь идти на компромисс и не принимайте опрометчивых решений.



Близнецы

Во многих делах вы будете сами себе голова, поэтому и действовать можно соответствующим образом.



Раки

День обещает быть очень удачным. Вы будете без труда находить общий язык с окружающими: стоит воспользоваться этим в своих интересах.



Львы

Вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить, нахрапом нынче ничего взять не удастся.



Девы

Вы, безусловно, венец творения и уникальны во всех отношениях. Однако сегодня вам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями.



Весы

Вы можете попытаться больше обычного руководить окружающими, используя ваш естественный авторитет. Однако избегайте высокомерного поведения, а вместо этого сами примите участие в общем деле.



Скорпионы

Вам будет труднее, чем обычно, проявлять организованность. Слово «надо» будет вызывать у них аллергию.



Стрельцы

Волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов. Возможно, судьба подкинет денежную премию, а может быть, и не столь приятный сюрприз.









Козероги

Сегодня страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Именно в такие дни делаются потрясающие открытия, о которых потом жалеет все человечество.



Водолеи

Ситуация, возможно, сложится таким образом, что вам придется действовать немедленно, времени на раздумья не останется вовсе. Запаситесь несколькими вариантами решений заранее.



Рыбы

Жизнь сложна, но прекрасна, и сегодня у вас будет повод убедиться в этом в очередной раз. Повремените с вопросами, ответы найдутся сами.





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