Гороскоп на 23 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 23 июн 2020 | 09:08

Сегодня, 23 июня – период растущей Луны. Звезды обещают, что текущий день будет непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Даже если вы спланировали все заранее, вам вряд ли удастся выполнить все пункты.



Овны

Полагайтесь на свое мнение и не слушайте чужие советы. Ожидайте сильных изменений из-за переплетения личной жизни и работы.







Тельцы

Сегодня вы защищаете, заботитесь и оберегаете свое близкое окружение. Постарайтесь быть не слишком навязчивым, и ваши родные ответят вам благодарностью.



Близнецы

В данный период времени вам лучше придержать себя на укороченном поводке. Бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители, вы можете оказаться не в состоянии сдержаться.



Раки

Следует быть осторожными во всем, за что бы вы ни взялись. Не исключены накладки даже в самых простых вопросах.



Львы

Вы будете переполнены энергией и загоритесь желанием воплотить в жизнь свои идеи. Не суетитесь, не беритесь за все дела сразу, действуйте в одном направлении.



Девы

Сегодня вы получите положительные импульсы от окружающей вас среды. Начинайте проекты, в которые вы привнесете ваши собственные идеи.



Весы

Возможно возникновение новых связей, некоторые из них останутся полезными, некоторые - станут дружескими. Покажите себя с наилучшей стороны.



Скорпионы

Задумайтесь о том, как стать частью какой-либо системы. Другими словами, сегодня прекрасный период, чтобы разобраться в своей жизни и дальнейшем следовании.



Стрельцы

Вам волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов. Возможно, судьба подкинет денежную премию, а может быть, и не столь приятный сюрприз.









Козероги

Сегодня страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Именно в такие дни делаются потрясающие открытия, о которых потом жалеет все человечество.



Водолеи

Ситуация, возможно, сложится таким образом, что вам придется действовать немедленно, времени на раздумья не останется вовсе. Запаситесь несколькими вариантами решений заранее.



Рыбы

Жизнь сложна, но прекрасна, и сегодня у вас будет повод убедиться в этом в очередной раз. Повремените с вопросами, ответы найдутся сами.





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