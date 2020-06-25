Гороскоп на 25 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 25 июн 2020 | 09:06

Сегодня, 25 июня, Звезды советуют быть решительными и смелыми. Не надо дожидаться, пока подует ветер перемен. Чемпионам, как мы знаем, золото никогда не достается просто так.



Овны

Вы знаете свои сильные стороны и понимаете, как это использовать. Пора применить эти навыки, чтобы показать окружающим, на что вы способны.







Тельцы

Возможно сейчас вам кажется, что вы устали и ничего не хотите, но вспомните, что, во-первых, все трудности временны, а, во-вторых, может на самом деле не так все плохо, как вам кажется?



Близнецы

Вам нужно побольше времени проводить со своими близкими. Сейчас не самое легкое время, и им нужна именно ваша забота. Когда-то нужно проявлять силу и ответственность.



Раки

Нужно быть сегодня немного более активными. Ваше тело и душа поблагодарят вас. Застойные времена давно прошли, пора двигаться вперед во всех смыслах.



Львы

Вам нужно просто на все забить и расслабиться. Сколько можно уже пытаться запрыгнуть в последний вагон? Задумайтесь, почему у вас никак не получается расправиться со своими завалами.



Девы

Сейчас вам кажется, что все ваши проблемы неразрешимы, но вот увидите, что время, как и всегда, все расставит по своим местам. Какой бы исход ни был, знайте, что человек вашего знака Зодиака всегда найдет выход.



Весы

Позвольте себе расслабиться, прогуляйте работу, посвятите себе весь день. Небольшая пауза не означает полную остановку.



Скорпионы

Сегодня, чтобы добиться желаемого, вам нужен весь ваш позитивный настрой и уверенность в себе. Пора показать на что вы способны и предстать во всей красе.



Стрельцы

Не бойтесь отстаивать свою позицию. Конечно не нужно опускаться до криков и скандалов, но твердо заявить о своей точке зрения не помешает.









Козероги

Уделите внимание своей второй половине, всем не хватает нежности и тепла. Вспомните, каково быть влюбленными по уши друг в друга.



Рыбы

Вспомните уже, наконец, о своих старых друзьях. В своем мире действительно комфортно и безопасно, но ведь и ваше окружение тоже не угроза.





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