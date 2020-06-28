Гороскоп на 28 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 28 июн 2020 | 10:40

Сегодня, 28 июня, гороскоп весьма благоприятен во всех отношениях, особенно для текущих дел и сфер, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.



Овны

Звезды гороскопа предупреждают Овна о том, что он может почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Это проявится в ответственных делах, а также во время принятия решений.







Тельцы

Тельцу не стоит доверять своей интуиции, даже если ему покажется, что он отчетливо слышит ее голос. Увы, но вероятнее всего предчувствие окажется ложным.



Близнецы

Звезды гороскопа советуют Близнецам взять небольшой выходной. Делами заняться все равно как следует не получится, так что побалуйте себя .



Раки

Сегодня Рак способен свести на нет любые возникающие разногласия. Даже если вокруг бушует ссора, Рак сумеет сохранить трезвый, ясный ум.



Львы

Льву будет труднее, чем обычно, проявлять организованность: слово «надо» будет вызывать у него аллергию. Скорее всего, дела Лев просто перенесет на неопределенное «потом».



Девы

Дева может почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы:. Это может быть новый коллектив, поступление в институт, или даже брак.



Весы

Перед Весами может встать непростая задача, и от того, как они ее решат, будет зависеть многое. Возможно, именно сейчас придется принять окончательное решение.



Скорпионы

Неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Скорпиона из колеи. Однако, поддавшись эмоциям, Скорпион лишь сильнее накалит обстановку.



Стрельцы

Звезды гороскопа предвещают Стрельцу ветер перемен. Это могут быть интересные новости, события или планы, которые внесут в его жизнь разнообразие.









Козероги

В гороскопе Козерога будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни им будут руководить практичность и амбиции.



Водолеи

Водолею следует быть предельно осторожным в общении – не исключены недопонимания и конфликты. Обязательно найдутся люди, которые захотят высказать свое недовольство.



Рыбы

Рыбы в делах имеют все шансы ощутить себя хозяином положения. Они будут контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках.





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