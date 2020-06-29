Гороскоп на 29 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 29 июн 2020 | 09:00

Сегодня, 29 июня, звезды гороскопа обещают подарить вам удивительное ощущение эмоциональной легкости. Постарайтесь сохранить в себе это ощущение до самого вечера.



Овны

Овну не помешает принимать решения чуточку быстрее. День предоставит ему немало счастливых шансов как в делах, так и в любви.







Тельцы

Телец как никогда будет иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Вещи будут реально нужными, а по соотношению цены и качества – просто идеальными.



Близнецы

Близнецы не раз получат возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит.



Раки

Рак вряд ли удержится от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шоппинга, не обращайте внимания на рекламу.



Львы

Единственное, что может помешать Льву осуществить свои планы – собственная неорганизованность. Это будет то и дело путать карты не только ему самому, но и окружающим.



Девы

Деве не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут ее не только под ногами.



Весы

Весам ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дырой в бюджете.



Скорпионы

Скорпион будет ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели он не ставил перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки.



Стрельцы

Эмоции Стрельца наконец-то вырвутся на свободу. Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову.









Козероги

У Козерога возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться – звезды помогут вдумчиво подойти к вопросу финансовых трат.



Водолеи

Водолей должен сам стать кузнецом своего счастья. И не только своего – окружающие в этот день сами будут тянуться к нему.



Рыбы

У Рыб есть все шансы добиться желаемого – чего бы они не пожелали. Ну а добившись, Рыбы уже не выпустят это из своих цепких рук.





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