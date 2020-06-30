Гороскоп на 30 июня 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 30 июн 2020 | 08:53

Сегодня, 30 июня – период растущей Луны. Звезды советуют воздержаться от громких заявлений. Обстоятельства и расклады обещают меняться крайне быстро.



Овны

Будьте честными и справедливыми – только такой путь приведет вас к успеху. Не злоупотребляйте жареным и не пейте алкоголь, ваш организм скажет вам спасибо.







Тельцы

Вы почувствуете большой заряд энергии, бодрости и сил. Направьте их на любовные победы.



Близнецы

В данный период вам придется выполнять роль укротителя диких людей. Потребуются весь ваш такт, терпение и даже ласка.



Раки

Сейчас вы способны на многое. Звезды гороскопа дадут им ясно почувствовать, что их счастье – в собственных руках.



Львы

Постарайтесь больше времени уделять любимому делу или тому, что необходимо выполнить в ближайшее время. В подобном развитии вещей есть глубокий смысл, который вы поймете ближе к вечеру.



Девы

Ваши пассажи будут бесконечно элегантны, весьма впечатляющи и аксиоматичны по сути. Даже если вы будете ошибаться во всем, этого никто не заметит.



Весы

Сегодня вы почувствуете, что вас переполняет энергия, жаждущая найти себе применение. Используйте ее для претворения в жизнь своих идей и заветных желаний.



Скорпионы

В делах имеете все шансы ощутить себя хозяином положения. Вы будете контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках.



Стрельцы

День рисует довольно противоречивый узор: с одной стороны, вы будете полны сил и энергии. Однако при этом период не сулит легких путей.









Козероги

Ваша репутация может пострадать благодаря собственной чрезмерной увлеченности. Сегодняшний день не будет слишком удачным. Лучше просто подождать вечера.



Водолеи

Ваши мысли могут оказаться несколько сумбурными, чувства - растрепанными, а настроение - переменчивым. В подобном состоянии есть определенная прелесть, но культивировать его все же не стоит.



Рыбы

Постарайтесь завершить все дела, накопившиеся за последнее время. Нынче сделать это будет много проще, нежели, скажем, завтра.





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