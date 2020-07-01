Гороскоп на 1 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 01 июл 2020 | 09:55

Сегодня, 1 июля – период растущей Луны. Звезды советуют одним махом разобраться с немалым количеством отложенных до лучших времен дел. В таком случае у вас появится время для близких.



Овны

Настройтесь на человека, с которым вам предстоит общение. Говорите с ним о том, что ему интересно, и вы будете способны понимать его без слов. Это изменит к лучшему ваши отношения.







Тельцы

Сегодня у вас будет достаточно сил и возможностей, чтобы добиться любой цели. Беда в том, что желания этим заниматься у вас, по-видимому, нет.



Близнецы

В данный период ваша продуктивность на нуле. Справедливее всего посвятить этот день второй половинке. А если ее нет, то сейчас удачное время для поиска.



Раки

Излишний стресс начинает отражаться на вашей работоспособности. Отбросьте все ненужное и посвятите время себе в классическом понимании. Здоровый сон, любимое хобби и близкие люди – лучшее лекарство.



Львы

День может принести исполнение заветных желаний, связанных с взаимоотношениями. Любимый человек готов угадывать ваши мечты и тут же их исполнять.



Девы

Сегодня вы будете до неприличия рассудительны и практичны. Не стоит быть столь усердным, вспомните о радостях жизни.



Весы

Звезды во всех сферах в жизни — в том числе и в любви — зададут вам заряд твердости, решительности и уверенности в себе. Вы наконец-то сможете взять инициативу в свои руки и сделать те шаги в своих отношениях, которые уже давно назрели.



Скорпионы

Не забывайте про вторую половинку – небольшой подарок исправить все неровности в личной жизни.



Стрельцы

Никаких эмоциональных всплесков быть не должно, если вы сами не решите их себе устроить. Сегодня вам понадобится очень холодная голова.









Козероги

Вам срочно понадобятся свежие идеи. Не упрямьтесь и обратитесь за помощью к окружающим: не забывайте, что истина рождается в споре.



Водолеи

Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает. Не ищите добра от добра же — рискуете остаться при разбитом корыте.



Рыбы

Хорошо сделанная работа должна и поощряться соответствующе. Старайтесь не скрывать свое недовольство, если вас что-то не устраивает: лучше исправить ошибки сразу.





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