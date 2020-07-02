Гороскоп на 2 июля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня | 02 июл 2020 | 09:01
Сегодня, 2 июля, Звезды советуют выдохнуть до конца недели. Нет причин, чтобы напрягаться и нервничать. Впереди выходные, постарайтесь погрузиться в мысли о том, как вы их проведете.
Овны
Да, иногда действительно кажется, что весь мир против вас. Но, по большому счету, всему миру на вас наплевать, поэтому сконцентрируйтесь прежде всего на своем окружении и поймите, что вы никому не враг.
Тельцы
Вы и так сильны, а сейчас вам нужно просто не забывать об этом. Чтобы ни происходило, вам нужно собраться и дойти до конца.
Близнецы
Если в вашей личной жизни царит полный кавардак, то сейчас пришло время расставить все по своим местам. Возможно, чтобы добиться гармонии в отношениях, вам нужно добиться гармонии с самим собой.
Раки
Если вам кажется, что жизнь превратилась в рутину, то больше не ждите специальных знаков и сигналов. Возможно, пришло время все изменить.
Львы
Отдавшись воспоминаниям, не забывайте уделять время и своему будущему. Прошлое уже не вернуть и не изменить, а в будущем весь мир по-прежнему у ваших ног.
Девы
Не отчаивайтесь. Все когда-нибудь заканчивается, и тяжелый период в жизни тоже. Постепенно вам удастся прийти в норму и наладить все свои дела.
Весы
В последнее время вы все больше посвящаете времени работе, постарайтесь все- таки найти в своем плотном графике окошечки для семьи и близких вам людей.
Скорпионы
Не теряйте веру в себя и не забывайте про своего внутреннего ребенка. Умеренное веселье еще никому не навредило.
Стрельцы
Не будьте упрямы, легче всего, конечно, идти напролом. Но иногда все-таки лучше выждать, все обдумать и поступить благоразумно.
Козероги
Вас окутает романтическое настроение, поддайтесь ему. Возможно, что вы встретите свою настоящую любовь.
Водолеи
Поберегите себя и свое здоровье. Мы все не вечны, старайтесь позаботиться о себе.
Рыбы
Всегда приятнее, когда работа приносит результаты. К сожалению, так бывает не всегда, но и рутинный труд нисколько не хуже.
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