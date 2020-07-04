Гороскоп на 4 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 04 июл 2020 | 09:17

Сегодня, 4 июля – период растущей Луны. Звезды советуют провести время за домашними делами и за заботой о себе. День хорошо подходит для расслабленного отдыха, посиделок с друзьями и прогулки на свежем воздухе.



Овны

Не перенапрягайтесь и бережливо расходуйте свои силы и деньги. Бить баклуши вы можете с пользой для вашего душевного самочувствия, но кошелек этим можно наполнить лишь в очень редких случаях.







Тельцы

Сегодня во многих делах вы будете сами себе голова. Поэтому и действовать можно соответствующим образом.



Близнецы

Перестаньте все контролировать, пришло время дать слабину и ненадолго пустить дела на самотек.



Раки

День пройдет под знаком чистоты. Влажная уборка на рабочем месте и дома дадутся легко и играючи, обеспечив приятную усталость. Также этот день очень удачен для разбора гардероба - пора выбросить старые поношенные вещи.

Львы

Устройте маленький романтический вечер. Дело того стоит хотя бы по той причине, что это будет приятно отнюдь не только вам, но и вашей драгоценной половинке.



Девы

Вам придется немало потрудиться, чтобы достичь того уровня, на который вы ориентируетесь. Возможно, следует прорабатывать сразу несколько вариантов, ибо так ваши шансы на успех увеличатся.



Весы

Никаких эмоциональных всплесков быть не должно, если вы сами не решите их себе устроить. Сегодня вам понадобится очень холодная голова.



Скорпионы

Этот день подойдет для максимальной расслабленности и отдыха. Полежать в ванной, провести вечер за сериалом в обнимку с питомцем подарят вам несравнимое удовольствие.



Стрельцы

Сегодня вам будет трудно принять любое решение и взять на себя ответственность за результат. Несмотря на это, сделайте три важных вещи: встряхнитесь и возьмите себя в руки - забудьте о сомнениях - действуйте.









Козероги

Можно добиться больших успехов, практически не прикладывая усилий. Ваши ожидания должны оправдаться, только не стоит уступать неблагоразумным требованиям.



Водолеи

В настоящее время вы особенно эффективно работаете в команде и даже получаете от этого удовольствие. Сохраните эту творческую рабочую атмосферу, потому что если держаться друг друга, тогда каждый отдельно взятый даже быстрее достигнет своей личной цели.



Рыбы

Сегодня все ваши просьбы и пожелания будут услышаны и приняты. Главное – избавиться от всего, что гнетет и тянет в прошлое.





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