Гороскоп на 5 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 05 июл 2020 | 11:27

Сегодня, 5 июля – период полнолуния. Звезды советуют принимать происходящее более спокойно, не стоит нервничать и растрачивать энергию. Лучше обратите все внимание на себя – позаботьтесь о здоровье и настроении.







Овны

Постарайтесь не терять чувства реальности. Помните, что грань между готовностью пойти на риск и опасной самонадеянностью очень тонка.



Тельцы

Наступило прекрасное время для завязывания или развития отношений с противоположным полом, а также для устранения старых неурядиц. Ваши личные потребности и желания окружающих больше не кажутся вам взаимоисключающими, напротив, они замечательно сочетаются друг в другом.



Близнецы

Родные и близкие обеспокоены – свойственный вашей натуре трудоголизм перешел все допустимые границы. Пришло время принудительного отдыха. Лучше всего уехать из шумного мегаполиса туда, где вас не достанут телефонные звонки.



Раки

Вам нужно подобрать себе простое и легкое занятие, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Можете расслабиться, поваляться в ванне, сериал посмотреть или порадовать себя походом в кафе.









Сегодня у вас резко замедлится реакция на внешние раздражители. Бороться с этим явлением не только трудно, но и бесполезно, так что и не пытайтесь.Постарайтесь найти занятие, которое поможет отрешиться от печальных мыслей. Вам надо занять выжидательную позицию и не рубить сплеча.Вы находитесь на пороге новых свершений. Не сдавайтесь и не бойтесь сделать завершающий шаг.День получится непростой. Возможно небольшое недопонимание с вашей второй половинкой. Лучше включить искренность и честность – это исправит положение.Сегодня вы будете большим оригиналом, что, как ни странно, не будет вызывать в окружающих неприятия. Ваша изобретательность даже заслужит похвалы.

Козероги

Страх за свое будущее грозит заставить вас начать строить коварные замыслы. Не стоит поддаваться этому разрушительному желанию - подобные занятия не лучшим образом отражаются на характере и самочувствии.



Водолеи

Это время активных действий и решения вопросов во всех сферах. Наконец настал период, когда в организме достаточно энергии для совершения прорыва во всех запланированных делах.



Рыбы

Сегодня вы можете случайно обнаружить у себя нешуточный дар предвидения. Не стоит лихорадочно искать у себя в родословной цыган, вы просто будете наблюдательнее других и способнее в сопоставлении и анализе мелких событий.

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