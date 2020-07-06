Гороскоп на 6 июля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня | 06 июл 2020 | 10:10
Сегодня, 6 июля – период убывающей Луны. Звезды советуют поддерживать приподнятое настроение и постараться «держать» мысли и намерения добрыми. Нельзя производить действия, направленные даже на малейшее разрушение.
Овны
Совместное времяпрепровождение с окружающими должно пойти вам только на пользу. Ведь сейчас от вас исходит исключительная гармония, что подкупает людей и вызывает их расположение.
Тельцы
Блеск вашего ума сегодня может остаться незамеченным. Чем больше сил вы будете тратить на то, чтобы привлечь к себе внимание, тем меньший эффект за сим воспоследует.
Близнецы
В этот день все решения должны быть взвешенными и осознанными. Возьмитесь за какую-нибудь задачу, из тех, что попроще и не требуют много времени.
Раки
Вы будете увлечены домашними хлопотами, но не забудьте об отдыхе. Лучше всего поощрите себя за свои успехи. Может быть, шопинг для этого больше всего подойдет.
Львы
У вас могут возникнуть интересные идеи. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто способен помочь.
Девы
Сегодня не стоит покупать нечто дорогостоящее, надеясь на помощь вашего благодетеля, друзей или кредиты. Увы, в ближайшее время денежных вливаний не предвидится, и вам придется войти в режим экономии.
Весы
Вам будет трудно принять любое решение и взять на себя ответственность за результат. Несмотря на это, сделайте три важных вещи: встряхнитесь и возьмите себя в руки - забудьте о сомнениях, действуйте.
Скорпионы
Рядом с вами неожиданно появятся завистники и сплетники. Но не обращайте на них внимание – вы на верном пути. Лучше поощрите себя за хорошую рабочую неделю. Вы это заслужили.
Стрельцы
Решение спорного вопроса стоит отложить до следующей недели. Не полагайтесь на советы друзей, они могут сбить вас с толку.
Козероги
В обществе вы будете ощущать себя лучше, нежели в одиночку. Это обстоятельство может продвинуть вас в делах сердечных и подарить вам романтические часы.
Водолеи
Сегодня ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по себе это неплохо, но может вызвать в ком-нибудь ревность.
Рыбы
Строгий, сугубо научный подход к существу проблемы и интуитивные решения должны идти сегодня рука об руку. Не забивайте голову формализованными схемами, они помогают лишь тогда, когда не работает чутье.
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