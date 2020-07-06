Гороскоп на 6 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 06 июл 2020 | 10:10

Сегодня, 6 июля – период убывающей Луны. Звезды советуют поддерживать приподнятое настроение и постараться «держать» мысли и намерения добрыми. Нельзя производить действия, направленные даже на малейшее разрушение.



Овны

Совместное времяпрепровождение с окружающими должно пойти вам только на пользу. Ведь сейчас от вас исходит исключительная гармония, что подкупает людей и вызывает их расположение.







Тельцы

Блеск вашего ума сегодня может остаться незамеченным. Чем больше сил вы будете тратить на то, чтобы привлечь к себе внимание, тем меньший эффект за сим воспоследует.



Близнецы

В этот день все решения должны быть взвешенными и осознанными. Возьмитесь за какую-нибудь задачу, из тех, что попроще и не требуют много времени.



Раки

Вы будете увлечены домашними хлопотами, но не забудьте об отдыхе. Лучше всего поощрите себя за свои успехи. Может быть, шопинг для этого больше всего подойдет.



Львы

У вас могут возникнуть интересные идеи. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто способен помочь.



Девы

Сегодня не стоит покупать нечто дорогостоящее, надеясь на помощь вашего благодетеля, друзей или кредиты. Увы, в ближайшее время денежных вливаний не предвидится, и вам придется войти в режим экономии.



Весы

Вам будет трудно принять любое решение и взять на себя ответственность за результат. Несмотря на это, сделайте три важных вещи: встряхнитесь и возьмите себя в руки - забудьте о сомнениях, действуйте.



Скорпионы

Рядом с вами неожиданно появятся завистники и сплетники. Но не обращайте на них внимание – вы на верном пути. Лучше поощрите себя за хорошую рабочую неделю. Вы это заслужили.



Стрельцы

Решение спорного вопроса стоит отложить до следующей недели. Не полагайтесь на советы друзей, они могут сбить вас с толку.









Козероги

В обществе вы будете ощущать себя лучше, нежели в одиночку. Это обстоятельство может продвинуть вас в делах сердечных и подарить вам романтические часы.



Водолеи

Сегодня ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по себе это неплохо, но может вызвать в ком-нибудь ревность.



Рыбы

Строгий, сугубо научный подход к существу проблемы и интуитивные решения должны идти сегодня рука об руку. Не забивайте голову формализованными схемами, они помогают лишь тогда, когда не работает чутье.





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