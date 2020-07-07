Гороскоп на 7 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 07 июл 2020 | 10:06

Сегодня, 7 июля – период убывающей Луны. Звезды предвещают время любви и милосердия. Для многих данный период не расположен для начала и ведения любых дел. Лучше потратить это время для того, чтобы изливать свою любовь на близких вам людей.







Овны

Сегодня, возможно, вы не сможете добиться желаемого, однако получите некоторый промежуточный результат. При ближайшем рассмотрении он может оказаться чуть ли не более ценным, чем конечная цель.



Тельцы

В данный период судьба будет благосклонна к вам в целом, но по мелочам станет подсовывать пакости, которые хоть и не смогут повлиять на общую ситуацию, но настроение подпортить сумеют. Не поддавайтесь.



Близнецы

Постарайтесь выспаться, иначе ваше раздражение может стать причиной ссоры. А если сдержите свой характер и промолчите, то день пройдет спокойно и приятно.



Раки

Этот день подойдет для максимальной расслабленности и отдыха. Постарайтесь прислушаться к своим чувствам: возможно, вы узнаете о себе что-то новое.



Львы

Огромное количество мелких накладок может случиться этим утром. Будьте сдержаннее, терпимее, постарайтесь выслушивать людей, не перебивая их.









Сегодня кому-то из вашего окружения потребуется помощь. Не отмахивайтесь от него и постарайтесь извлечь из ситуации максимум приятного и полезного.

Весы

Вы будете большим оригиналом, что, как ни странно, не будет вызывать в окружающих неприятия. Ваша изобретательность даже заслужит похвалы.



Скорпионы

Уделите внимание своему финансовому положению. Сосредоточьтесь на делах, которые позволят вам пополнить кошелек. Однако не забудьте обдумывать каждое решение.



Стрельцы

В этот день удачно воплощаются все задуманные трудные дела, ведь сил для них накопилось достаточно. На работе можно браться за любые проекты, а вот домашнюю рутину лучше отложить.



Козероги

Не стоит сегодня привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желали бы видеть.



Водолеи

Вам срочно необходимо улучшить настроение. Возьмитесь за какую-нибудь задачу, из тех, что попроще и не требуют много времени. Справившись с ней, вы почувствуете прилив уверенности в себе.



Рыбы

Настало время подвести промежуточные итоги, чтобы определиться с великими целями на будущее. Остановитесь и, при необходимости, внесите корректировки в свои планы.

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