Гороскоп на 8 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 08 июл 2020 | 10:38

Сегодня, 8 июля – период убывающей Луны. Гороскоп обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. А вот разборок с окружающими, особенно с близкими, лучше избегать.



Овны

Центральное место в планах Овна будет занимать поиск удовольствий, и не только духовных. С самого утра будет закрадываться мысль о том, чтобы съесть что-нибудь вкусненькое.







Тельцы

На протяжении дня Телец будет испытывать тягу разобраться со всеми проблемами. Главное, чтобы эта тяга не перекинулась на выяснение отношений.



Близнецы

Главным врагом Близнецов может стать их собственный язык. Не надо говорить окружающим все, что вы думаете, даже если у вас нет намерений никого оскорбить.



Раки

Самолюбие Рака будет подвергнуто самым решительным испытаниям. День обещает быть наполнен большим количеством жарких споров.



Львы

Льву лучше не принимать важные, ответственные решения. Звезды гороскопа то и дело будут склонять его к принятию излишне радикальных мер.



Девы

Дева может с удивлением обнаружить в себе склонность к пуританству. В этот день ее взгляды на правила приличия могут быть изрядно гипертрофированы.



Весы

Весам лучше пореже появляться на людях, особенно в больших компаниях. Увы, в этот день есть большой риск в разговорах втянуться в неприятное выяснение отношений.



Скорпионы

Чтобы этот день прошел у Скорпиона позитивно, лучше всего подготовиться к нему еще с вечера и сделать в доме хорошую уборку. Чистота настроит Скорпиона на позитивный лад.



Стрельцы

Стрельца могут одолевать самые разнообразные вопросы, сопоставимые с сакральным вопросом о смысле жизни. Лучше переключить свой мозг на что-нибудь простое и практичное.









Козероги

Козерог имеет все шансы найти ответ на вопрос: «Куда уходят деньги?». Жаль только, что одного ответа здесь мало, нужно найти способ как-нибудь залатать эту утечку.



Водолеи

Водолей будет точно знать, что, кому и в каком порядке нужно делать. Окружающие же этого знать не будут, поэтому Водолею придется доказывать им свою точку зрения.



Рыбы

Лучшее, что могут сделать Рыбы – это посвятить день себе. Найдите время, чтобы сходить в фитнес-клуб, в косметический салон или в солярий.





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