Гороскоп на 9 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 09 июл 2020 | 10:51

Сегодня, 9 июля – период убывающей Луны. Звезды предвещают воцарение вокруг атмосферы гармонии и созидания. В это время можно проводить дела, требующие активности в общении и коммуникабельности.



Овны

Сегодня с вами могут обойтись достаточно резко. Однако если вы решитесь дать волю чувству юмора, об этом моментально пожалеют.







Тельцы

Хотя в целом вам свойственна исключительная уравновешенность, в данный период ваше эмоциональное состояние будет меняться так часто, что вас можно будет посчитать за человека, сильно подверженного влиянию настроения.



Близнецы

Вас ждут некоторые изменения. Однако не тревожьтесь, они пойдут вам на пользу. Лучше расслабиться и дать судьбе возможность привнести в вашу жизнь приятные сюрпризы.



Раки

Сегодня вам точно необходимо расслабиться. Посвятите вечер походу в спа-салон или бассейн, также сбросить стресс можно в фитнес-центре.



Львы

Вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой. Будьте умереннее.



Девы

Окружающие могут просто раздирать вас на части. Но такое положение дел вас не смутит, и вы с радостью откликнетесь на все призывы.



Весы

Сейчас во всем стоит придерживаться золотой середины. Лучше не рваться на первый план, а управлять ситуацией, оставаясь в тени.



Скорпионы

Звезды дают вам карт-бланш. Дерзайте в своих начинаниях, не боясь последствий. Фортуна с вами и широко улыбается. Постарайтесь воспользоваться удачей на полную.



Стрельцы

Сегодня вам придется менять мнение на бегу. Не пытайтесь дождаться, пока «изменчивый мир прогнется под вас», прогибайтесь под него сами.









Козероги

Будьте предельно аккуратны. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупкими и крупногабаритными предметами. Придется потратить немало усилий для того, чтобы остаться невредимым самому, не говоря уже о целости означенных предметов.



Водолеи

Сегодня свободу ваших действий ничто не будет ограничивать. Если же что-то все-таки попытается - гоните прочь, вы имеете на это полное право.



Рыбы

День будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить, ибо переделать их не удастся.





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