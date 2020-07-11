Гороскоп на 11 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 11 июл 2020 | 11:37

Сегодня, 11 июля – период растущей Луны. В этот день следует быть осторожнее со словами. Увы, звезды гороскопа не будут склонять к сдержанности, ну а о том, что такое вежливость и дипломатичность окружающие и вовсе могут забыть.



Овны

Планы Овна могут изрядно грешить мегаломанией или, в крайнем случае, гигантизмом. Если Овен не хочет оказаться у разбитого корыта, ему стоит быть скромнее.







Тельцы

Обстоятельства раз за разом будут опрокидывать планы Тельца, вынуждая его плыть против течения. Сам же Телец в эти моменты может испытывать пассивность.



Близнецы

День у Близнецов полностью будет зависеть от того, с какой ноги они встанут. Встанут с нужной – день сложится замечательно и пройдет изумительно.



Раки

Раку потребуется вся его выдержка! Увы, в этот день даже небольшая вспышка гнева может перерасти в настоящий ураган, который разом перечеркнет все дела.



Львы

Голова Льва будет буквально переполнена различного рода планами и проектами! И это замечательно, потому что в этот день судьба дает Льву максимальные шансы.



Девы

Деве не стоит распалять свои страсти, так как это за нее будут делать другие. Весь день будет казаться, что окружающие играют на ее нервах, но это не так.



Весы

В течение дня Весы не раз могут испытать настоящее смятение чувств. Некие события или неожиданная встреча может вызвать у них настоящую бурю эмоций!



Скорпионы

Весь день Скорпион может быть подвержен такому недугу, как несдержанность в мелочах. Уместнее всего обращать недоразумения и несуразности этого дня в шутку.



Стрельцы

Стрелец может быть захвачен неудержимым водоворотом разнообразных эмоций. Весь день он будет стремиться быть в гуще событий и не раз окажется в центре внимания.









Козероги

Козерогу лучше не давать воли своему языку. Есть вероятность наговорить близким людям столько лишнего, что это станет серьезным испытанием для отношений.



Водолеи

День у Водолея обещает пройти за бесконечными разговорами. Разговоры же эти будут вращаться главным образом вокруг темы успеха и денег.



Рыбы

День, когда благополучие Рыб может решительным образом измениться, и не обязательно в лучшую сторону. Сегодня нужно соблюдать осторожность в денежных вопросах.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram