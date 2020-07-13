Гороскоп на 13 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 13 июл 2020 | 09:55

Сегодня, 13 июля, Луна находится в знаке Овен. Время характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью.



Овны

Грандиозных событий в жизни Овна не предвидится, но сюрпризы в личной жизни порадуют. В профессиональной сфере вам поможет удержаться на плаву влиятельный человек.







Тельцы

Нужно внимательно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. Настраивайтесь на кропотливую работу и общение «по делу».



Близнецы

Сегодняшний гороскоп по своему эмоциональному фону обещает, мягко говоря, не слишком благоприятный день. Апатия, раздражительность, замедленная реакция – все это может не лучшим образом сказаться на деловой активности. Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями.



Раки

Раку в этот день нужно сделать акцент на здоровье, а также посетить спортзал или бассейн. Следует быть внимательным во время покупок косметики и лекарств.



Львы

Вероятно получение новостей из официальных структур, касающихся юридических вопросов или документов, находящихся в оформлении, а также визы, загранпаспортов, покупки билетов или турпутевок.



Девы

День будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что вы можете себе позволить, а где стоит сказать «нет».



Весы

Ваш богатый потенциал, опыт и знания помогут привлечь внимание достойных партнеров. Возможно предложение новой интересной работы.



Скорпионы

Первая половина дня благоприятна для пиара, как личного, так и касающегося работы. Удачу могут принести гости в вашем доме или офисе.



Стрельцы

Повремените с делами, которые вызывают затруднения. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям.









Козероги

Козерог отлично разбирается в людях, но сегодня этот талант его явно подведет. Вы окружите себя теми, кто так и норовит обмануть и оставить «с носом».



Водолеи

Сегодня вы будете испытывать острую потребность в любви и партнерстве. Позвольте себе прочувствовать эти эмоции – возможно, именно эти переживания станут основой для дальнейших отношений.



Рыбы

Многие представители данного знака могут пережить период ослабления иммунитета. Постарайтесь не слишком нагружать себя делами – лучше включите режим «энергосбережения», и тогда сможете восстановиться быстрее.





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