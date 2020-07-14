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Гороскоп на 14 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 14 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 14 июл 2020 | 10:17

Сегодня, 14 июля – период убывающей Луны. Звезды советуют вам провести день за домашними делами. Постарайтесь уделить внимание родным и второй половинке.

Овны
Знание сегодня стоит рассматривать как средство, а не как цель. Ваши навыки совершенствоваться не будут проявляться, даже если вы приложите к этому самые титанические усилия.



Тельцы
Вы будете чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из этих ощущений особенной причины и не будет, но лучше слегка подстраховаться.

Близнецы
Этот день будет по-настоящему трудным. Вам придется принять факт, с которым не так-то просто смириться.

Раки
Будьте готовы к нелогичным и необдуманным поступкам. Прислушайтесь к своему сердцу и позвольте себе немного глупостей.

Львы
За последнее время вы столько работали, что пора сделать небольшой перекур и насладиться отдыхом. Не проводите день дома, берите под мышку свою вторую половинку и вперед, в народ.

Девы
Стоит заняться собой, своим внутренним миром. Полезны: раздумье, созерцание и воспоминания. Но нужно держать эмоции в узде, не предаваться унынию.

Весы
Все, что нужно знать, вы знаете сами; что понадобится сверх - найдете, где узнать. Основная задача на день - не испугаться скорости перемен.

Скорпионы
Пора начинать действовать во всем прагматично, особенно в личной жизни. Не бойтесь открыто высказывать свои претензии второй половинке – ваш партнер прислушается. Не забывайте об отдыхе.

Стрельцы
Сегодня вы сами создадите себе трудности, считая, что должны переделать кучу дел, не прибегая при этом к посторонней помощи. Расслабьтесь, больше половины будет сделано и вовсе без вашего участия.



Козероги
Вспомните все планы, которые когда-либо строили, так как сегодняшние события должны сыграть вам на руку. Нужно лишь правильно воспользоваться преимуществом и не тратить на раздумья слишком много времени.

Водолеи
Смело идите вперед, и будь что будет! Только один совет: в делах любовных не следует путать решительность с безрассудством. Сегодня отличный день для претворения в жизнь хорошо продуманных планов, которые вы вынашивали уже давно.

Рыбы
Ваши взаимоотношения с коллегами могут резко поменяться. Приложите максимум усилий к тому, чтобы перемены произошли не в худшую сторону.


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Источник: gorobzor.ru

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