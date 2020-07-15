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Гороскоп на 15 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 15 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 15 июл 2020 | 10:06

Сегодня, 15 июля – период убывающей Луны. Звезды предлагают присмотреться к решению серьезных вопросов как минимум с трех углов зрения. Ваше разгильдяйство может сыграть с вами в плохую игру.

Овны
День подарит вам чувство победы, однако не даст возможности ее отпраздновать. Придется потерпеть.



Тельцы
Благоприятный день, чтобы оценить собственные силы, проанализировать и запланировать перспективы того, что вы сможете осуществить в будущем.

Близнецы
Активируйте свои амбиции. Вам светит успех как в творческом плане, так и в деловом. И не бойтесь преград - они лишь придадут сил для дальнейшего роста.

Раки
Избегайте лишнего общения. Вам лучше остаться в одиночестве и разобраться со своими внутренними демонами. Доверяйте исключительно тем, кого очень хорошо и давно знаете.

Львы
Судьба будет испытывать вас на прочность. Вы преодолеете многие препятствия, если не будете обращать внимания на сплетни и слухи.

Девы
Будьте осторожными с высказываниями и необдуманными поступками, так как они происходят на негативных эмоциях. В результате вы можете сильно пожалеть о том, что сказали или сделали сгоряча.

Весы
Сегодня вам придется бороться с соблазном выложить все свои секреты сразу. Не сдавайтесь без боя - обнародованные одновременно, они не вызовут должного эффекта.

Скорпионы
Больше времени уделяйте второй половинке. Невнимательность может привести к ссорам. Лучше устройте романтическое свидание на свежем воздухе.

Стрельцы
Занимайтесь делами, которые приносят удовольствие. Вам посчастливится попасть в проект, который в скором времени раскроет ваш потенциал и представит много возможностей.



Козероги
Помогая окружающим, вы можете греть себе душу мыслью, что это не напрасные труды, и не сегодня-завтра кто-то будет так же пахать на вас.

Водолеи
Будьте разумны, не пилите сук, на котором имеете счастье находиться. Не так уж на нем и плохо.

Рыбы
Сейчас вам рекомендуется заняться решением старых проблем. Выйти из затруднительной ситуации поможет неординарный взгляд – креативьте!

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