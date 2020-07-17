Гороскоп на 17 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 17 июл 2020 | 10:31

Сегодня, 17 июля – период убывающей Луны. Звезды советуют экспериментировать. Особенно удачными должны оказаться новшества в той области, о которой не принято говорить в приличном обществе.



Овны

Вы попали в светлую полосу жизни. Покуда она не сменилась темной, наберитесь приятных впечатлений, чтобы было чем согреть душу в не столь счастливые времена.







Тельцы

Вероятно, в этот день вы захотите сбежать ото всех и от всего. Надо либо смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении вещей привлекательную сторону, либо найти спокойное место.



Близнецы

Перестаньте разбираться со своим прошлым - вы приняли абсолютно верные решения. Пора двигаться дальше. Если сегодня же не продолжите путь, то потеряете подарки, которые приготовила для вас судьба.



Раки

Ваше второе имя удача. Только не стоит тратить все дары Фортуны разом. Попробуйте начать с малого – реализуйте мечту, которую хранили долго и трепетно.



Львы

Сегодняшний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Что именно ждет вас за поворотом, целиком зависит от вас.



Девы

Вы вполне можете добиться успеха в делах. Успех этот будет тем более приятен, что конечный результат, как ни странно, не будет слишком сильно отличаться от того, на что вы рассчитывали.



Весы

Мобилизуйте весь свой внутренний пофигизм. Без этого ценного качества вы будете чувствовать себя довольно неуютно.



Скорпионы

День пройдет под знаком решения давних проблем. Предстоит сделать непростой выбор, который позже принесет вам финансовую и душевную радость. Также этот день удачен для дружеских посиделок.



Стрельцы

Вы ощутите заряд твердости, решительности и уверенности в себе. Наконец-то сможете взять инициативу в свои руки и сделать те шаги в своих отношениях, которые уже давно назрели.









Козероги

Будьте осмотрительны в поисках внимания. Его может быть чрезвычайно много, что тоже нередко доставляет массу неудобств.



Водолеи

Придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Однако не стоит действовать в спешке.



Рыбы

Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает. Не ищите добра от добра же — рискуете остаться при разбитом корыте.



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