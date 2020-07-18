Гороскоп на 18 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 18 июл 2020 | 12:35

Сегодня, 18 июля – период убывающей Луны. Звезды предвещают осуществление довольно давно ожидаемых событий. Представители огненных знаков зодиака должны будут пересмотреть свои планы.



Овны

Сегодня вам, возможно, будет трудно удержаться от резких изменений курса. А напрасно, менять пока ничего не следует.







Тельцы

Вы рискуете погрязнуть в разборе мелочей и не заметить чего-то важного. Остановитесь на минутку и попробуйте осмыслить то, что видите более крупными блоками.



Близнецы

Принимайте серьезные решения, звезды дают карт-бланш. Смена деятельности, крупная покупка или новые отношения – не имеет значения. Главное - решиться на это.



Раки

Пора начинать действовать во всем прагматично. Только логика и последовательные результативные действия. Разберитесь с давними проблемами, не пользуясь эмоциями.



Львы

Такое качество, как нерешительность, вам не слишком присуще, но всякое бывает, и сегодня вас одолеет именно она. Возможно, какие-то дела придется отложить, это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.



Девы

Мобилизуйте весь свой внутренний пофигизм. Без этого ценного качества вы будете чувствовать себя довольно неуютно.



Весы

Сейчас идет очень удачное время. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Старайтесь больше времени проводить с близкими, от общения с которыми вы получите дополнительный заряд положительных эмоций.



Скорпионы

В эту субботу вам нужно максимально расслабиться и провести день в домашних хлопотах. Влажная уборка, общение с родными и разбор гардероба подарят радость и легкость в душе.



Стрельцы

Не задумывайтесь о чем-то лишнем. Эти мысли лишь отвлекут вас от выполнения основных обязанностей и настроят на неподобающе лиричный лад.









Козероги

Сейчас вы можете решить любые вопросы. Возможно поступление предложений, которые раздвинут ваши горизонты и раскроют новые таланты.



Водолеи

В данный период вам может казаться, что вы топчетесь на месте. Оптимизма это не прибавит, но на данном этапе плыть против течения вам окажется не по силам.



Рыбы

Не будьте слишком доверчивы, помогая другим. Избежать ловушек вам помогут гибкость и проницательность.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram