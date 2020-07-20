Гороскоп на 20 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 20 июл 2020 | 09:09

Сегодня, 20 июля – период убывающей Луны. Звезды предвещают финансовые успехи, интенсивную рабочую неделю.



Овны

Сегодня для вас особое значение будет иметь чистота в доме и на рабочем месте. Начните неделю с уборки и все мысли в голове будут упорядочены.







Тельцы

Этот день пройдет спокойно. Начало рабочей недели принесет вам радость, хорошее настроение поможет вам достичь хороших успехов в вашем поприще. Звезды отмечают, что советы друзей вам придутся кстати.



Близнецы

Сегодня день знакомств. Они помогут вам в дальнейшем и в работе, и в решении личных проблем. Однако не следует пренебрегать и старыми друзьями. Проведите время с ними.



Раки

Звезды советуют вам обратить внимание на нужды ваших близких. Возможно у них трудная ситуация, однако они не могут вас попросить о совете или помощи. Доброе слово другу дорого будет стоить.



Львы

Сегодня вам следует проявить терпение и отказаться от критики в чужой адрес. На работе из-за этого могут возникнуть проблемы, а дома небольшие разногласия. Вашим коллегам и близким нужна поддержка.



Девы

Не взвалите на вои плечи все проблемы мира. Если понимаете, что не справляетесь, то следует попросить о помощи. Поверьте, на зов откликнуться многие.



Весы

Вам стоит начать заботиться о вашем здоровье. Отказаться от вредней пищи, заняться спортом и пить витамины – это все поможет вам укрепить ваш иммунитет.



Скорпионы

Сегодня вы можете обмануться хорошим отношением к вам. Не следует верить каждому, лучше доверьтесь тем людям, которые не первый год знакомы с вами. Иначе маленькая ошибка грозит большими неприятностями.



Стрельцы

Этот день создан для хорошего семейного вечера. Проведите время вместе с близкими и родными. Это придаст вам сил для будущий свершений.









Козероги

Этот день принесет вам небывалый денежный успех. Можете смело рисковать, все обернется вам в пользу, не стоит сомневаться.



Водолеи

Вас могут поджидать неприятные сюрпризы. Однако не стоит бояться. Неожиданности потом принесут вам пользу и помогут в другом непростом деле.



Рыбы

Посвятите этот день вашей второй половинке. Романтический ужин или обед, совместно проведенный вечер и приятная беседа. Все это укрепит ваши отношения.





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