Гороскоп на 23 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 23 июл 2020 | 10:26

Сегодня, 23 июля – период растущей Луны. Звезды рекомендуют действовать тихой сапой, а не нахрапом. Только в этом случае вы сможете добиться своего.



Овны

Не стесняйтесь привлекать всю доступную помощь для реализации грандиозных планов. Вам придется прокачивать навыки общения, чтобы смотивировать людей заняться вашими делами.







Тельцы

Позаботьтесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания. Желательно письменного, дабы в случае расхождения во мнениях было к чему апеллировать.



Близнецы

Все, что вы запланировали на сегодняшний день, можно с успехом забыть. Все сложится совсем не так, но это не значит, что этот день пройдет дурно. Напротив, вам будет приятно его вспомнить.



Раки

Вам особенно повезет в делах любовных. Даже если вы считаете себя закоренелым холостяком, и на горизонте не маячат никакие связи, вас захлестнет романтическое настроение, а не поддаться этой волне будет очень сложно – да и не нужно.



Львы

Вам пора выйти из зоны комфорта, какой бы уютной она ни была. Только представьте, какие перспективы ждут вас в неизведанных гранях жизни – и силы появятся сами собой.



Девы

Хороший день, чтобы подумать над перспективами отношений со своей половинкой. Если сами честно ответите для себя на этот вопрос, вам станет ясно, как действовать дальше.



Весы

На данном этапе постарайтесь забыть слово «хочу», на первый план должно выйти слово «надо». Если не станете лениться, добьетесь отличных результатов.



Скорпионы

Перед тем как что-либо предпринять, все как следует обдумайте. Сейчас решение вопросов нельзя пускать на самотек.



Стрельцы

День располагает к коллективной деятельности в любом ее проявлении, но особенно — если ее отдельные элементы и процессы отлично друг с другом синхронизированы и проверены временем.









Козероги

Используйте интуицию, чтобы укрепить свое положение в обществе. Сохраняйте бдительность, чтобы не упустить заманчивый шанс.



Водолеи

Успех напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот – набрав хорошую скорость, вы обнаружите, что любое дело спорится в их руках.



Рыбы

Каким бы опытом вы ни обладали, ситуация может на какое-то время поставить вас в роль ученика. Необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным.





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