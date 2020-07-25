Гороскоп на 25 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 25 июл 2020 | 10:49

Сегодня, 25 июля – период растущей Луны. Звезды рекомендуют быть готовым ко всему. Луна должна принести вдохновение для творческих личностей, но случиться это может в самый неудобный момент.



Овны

Позаботьтесь о составлении свода правил касательно ведения домашнего хозяйства и совместного проживания. Желательно письменного, дабы в случае расхождения во мнениях было к чему апеллировать.







Тельцы

Сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать, просто чаю попить.



Близнецы

Вы находитесь в состоянии физического и душевного напряжения. Сейчас не стоит брать на себя слишком много дел, а после рабочего дня нужно просто расслабиться.



Раки

Решение вопросов, которые не дают вам покоя, не зависит от вас. Постарайтесь принять тот факт, что вы не можете оказывать влияние на все. Просто наберитесь терпения. Иногда это единственный – и не самый плохой – выход из сложной ситуации.



Львы

Велик соблазн отложить важные дела на потом или скинуть ответственность на кого-нибудь другого. Имейте в виду, что увильнуть от серьезности вам удастся, но нужно ли это? Поступая так сегодня, можно лишиться многого завтра.



Девы

Далеко не все сегодня будут способны понять ваши действия. Однако это еще не повод, чтобы от них отказываться: потом поймут, еще и спасибо скажут.



Весы

Сейчас вы склонны принимать решения под влиянием эмоций. Попросите близких людей и коллег быть к вам снисходительнее.



Скорпионы

Чрезмерная занятость делает из вас слишком раздражительного человека. Пожалейте и себя, и окружающих: найдите золотую середину между делами и отдыхом, благодаря чему всем будет комфортно.



Стрельцы

Сейчас велика опасность набрать лишний вес. Пейте больше воды и меньше ешьте мучного.









Козероги

Не перекладывайте обязанности на других людей. Будьте ответственными, и в конце дня вас ждет приятный сюрприз.



Водолеи

С самого утра вы с головой уйдете в работу, и вынырнуть из нее будет нелегко. Сосредоточенность будет настолько высока, что никакая суета, царящая вокруг, в силах вам помешать.



Рыбы

Задумайтесь о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот.





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