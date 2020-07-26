Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Гороскоп на 26 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 26 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 26 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 26 июл 2020 | 10:26

Сегодня, 26 июля – период растущей Луны. Звезды гороскопа склоняют проявить решительность и энергичность, позабыв при этом про дипломатичность.

Овны
Овну в любой из сфер его жизни может поступить заманчивое предложение. Однако прежде чем соглашаться, звезды советуют как следует подумать.



Тельцы
Звезды гороскопа предупреждают Тельца о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. 

Близнецы
События благоприятствуют Близнецам, а судьба может подкинуть им сюрприз. Не исключено повышение по службе, подарок, незапланированные деньги.

Раки
День Рака обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением. Звезды гороскопа советуют ему посвятить как можно больше времени близким людям.

Львы
Лев способен демонстрировать огромную активность в делах. Однако звезды гороскопа предостерегают его от поспешных поступков и решений.

Девы
Дева имеет шанс почувствовать себя на коне. День наделяет ее решительностью и целеустремленностью, благодаря чему сложные дела будут даваться ей легко.

Весы
День дарит Весам огромный, практически безграничный, потенциал. Главное для них – не упустить момент, чтобы воспользоваться всеми возможностями. 

Скорпионы
Скорпиону следует провести этот день в тишине. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события со стороны.

Стрельцы
Сегодня замечательный день, когда чувства Стрельца будут находиться в равновесии. Звезды гороскопа дарят ему гармонию с миром и с собой. 



Козероги
Сегодня Козерог может заняться своей карьерой или другими амбициозными задачами. День наделяет его организованностью и силой воли.

Водолеи
У Водолея есть шанс убедиться в справедливости пословицы «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Какие-то неблагоприятные обстоятельства обернутся удачей. 

Рыбы
Рыб ожидает день огромных возможностей, причем эти возможности не зависят от возникающих на их пути преград. Напротив, Рыбы будут настроены по-боевому.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Читайте также

Гороскоп на 29 декабря 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 29 декабря 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 9 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 9 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 5 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 5 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 7 января 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 7 января 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 28 июня 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 28 июня 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 мая 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 22 мая 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 11 июля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 11 июля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 10 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 10 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: