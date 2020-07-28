Гороскоп на 28 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 28 июл 2020 | 10:02

Сегодня, 28 июля – период растущей Луны. Звезды рекомендуют быть осторожными с людьми, в которых вы не уверены. Стоит быть начеку, даже если перспективы дальнейшего взаимодействия кажутся очень заманчивыми.



Овны

Сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать, просто чаю попить.







Тельцы

Энергии в вас будет даже слишком много. Не стоит пускаться в грандиозные предприятия и вообще рисковать сверх меры — вам трудно будет контролировать себя в процессе.



Близнецы

Постарайтесь не уснуть где-нибудь в самый неподходящий момент. Да, сейчас вы устали, но это нельзя демонстрировать окружающим. Желаете отдохнуть — рисуйте на веках открытые глаза и старайтесь не храпеть.



Раки

В данный период вас займут философские размышления. В пору подумать о высоких материях: оторвитесь от банальностей и обязательно придете к важному умозаключению.



Львы

Позаботьтесь о своем имидже – это не последнее, о чем нужно думать. Позвольте себе то, чего никогда не позволяли, станьте смелее и увереннее.



Девы

Энергичный ритм жизни и быстро разворачивающиеся события - то, что поможет вам ощутить вкус победы. Не стоит прятаться от происходящего.



Весы

Сегодня вы станете рассеянными, потому вам, возможно, обеспечена путаница и сбои в работе. Не стоит брать на себя слишком много ответственности, лучше отдохните и хорошо проведите время.



Скорпионы

Никаких эмоциональных всплесков быть не должно, если вы сами себе их не устроите. А испортить всем вокруг настроение у вас, при желании, получится с легкостью.



Стрельцы

В данный период вы наделены достаточной силой, и главной вашей задачей будет решить, куда ее направить.









Козероги

Наконец черная туча перестала висеть над вашей головой, но это, увы, не значит, что все закончится благополучно. Вы рискуете не приобрести, а потерять то, к чему стремились.



Водолеи

Совершенно неожиданно могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.



Рыбы

Ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу. В лучшем случае они навредят работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.





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