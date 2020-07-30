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Гороскоп на 30 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 30 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 30 июл 2020 | 09:17

Сегодня, 30 июля – период растущей Луны. Звезды предвещают победу самым терпеливым и хладнокровным. Чем меньше эмоций вы продемонстрируете сегодня, тем более выгодное положение сможете занять.

Овны
День нельзя назвать неудачным, но он потребует от вас максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, на их решение уйдет много времени и энергии.



Тельцы
Вам не стоит прислушиваться к словам завистников. Делайте только то, что хотите - ничего катастрофического вы натворить не сможете.

Близнецы
Вы склонны требовать от себя слишком многого. Не стоит расходовать силы, ведь удовольствие от жизни вполне можно растянуть.

Раки
Даже если вас потянет к занятию, которым вы никогда в жизни не увлекались, и если вы сочтете свои планы утопичными, остановитесь и подумайте еще раз. Возможно, это единственная возможность проявить себя.

Львы
Силы любви сегодня на вашей стороне. У вас получится завоевать внимание любого, кто вам интересен – возьмите это на вооружение.

Девы
Не торопитесь вводить какие-то нововведения в жизнь. Наверняка вы продумали все не до конца, и вам еще есть к чему стремиться и куда двигаться дальше.

Весы
Будьте осторожны с заигрыванием с противоположным полом. Сейчас есть риск пополнить ряды несчастных влюбленных, которые могут устроить вам легкие неприятности.

Скорпионы
Вы не должны упускать благоприятных шансов, которые подарит вам судьба в этот день. Все будет получаться легко, как бы само собой.

Стрельцы
Не стоит удивляться, если почувствуете болезненное состояние: вы потратили слишком много сил на выполнение определенных обязательств. Позаботьтесь о себе и о том, чтобы сегодня вас окружали тепло и уют.



Козероги
Сейчас вас будет окружать особенно положительная аура, которая исходит изнутри и позволяет спокойно реагировать на многие раздражающие факторы. Поэтому ваше общество радует ваших друзей и знакомых.

Водолеи
В делах может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки.

Рыбы
День потребует таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от него только фактов.

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