Гороскоп на 31 июля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня | 31 июл 2020 | 09:44
Сегодня, 31 июля – период растущей Луны. Звезды советуют посвятить день сну, потреблению пищи и прочим простым, неутомительным и надежным способам запасти энергию. Ее потребуется очень много и в самое ближайшее время, так что аккумулируйте, пока есть возможность.
Овны
Сейчас вам не стоит прислушиваться к словам завистников. Делайте только то, что хотите - ничего катастрофического вы натворить не сможете.
Тельцы
Общество для вас будет очень важно. Если оно придется вам по нраву, работа будет спориться. В противном же случае, день окажется воистину бесконечным и бессмысленным.
Близнецы
Если представится возможность отдохнуть, не стоит ею пренебрегать. Именно сейчас возможно судьбоносное знакомство.
Раки
Не рубите с плеча, не беритесь за глобальные стороны своей жизни. В этот день вполне достаточной будет перестановка в доме, смена прически или других небольших мелочей.
Львы
Боритесь с ленью и пробуйте новое. Именно сегодня вы имеете все шансы в дальнейшем превратить свои свершения в привычку.
Девы
Вы в совершенстве будете владеть искусством соблазнения! Чтобы завоевывать сердца, вам не обязательно строить хитроумные планы или выставлять напоказ свои достоинства.
Весы
Сегодня можно попытаться изменить в жизни то, что вас не устраивает. Однако подчеркнуто резких перемен и открытой конфронтации следует избегать.
Скорпионы
Отойдите немножко в сторонку, чтоб вас не ушибло удачей. Успех планируется особо крупногабаритный, специфической формы и не совсем традиционного содержания.
Стрельцы
Хорошее настроение и оптимизм позволяют вам спокойно смотреть в будущее. Просто отключитесь и оставьте будничные заботы позади.
Козероги
Выделите время для своего здоровья. Сейчас вы сможете накопить силы, которые понадобятся вам в более трудные времена.
Водолеи
Девизом жизни станет безапелляционное «Я сам!». Не равняйтесь на окружающих и не бойтесь исполнять свои желания.
Рыбы
В течение дня вы будете неравнодушны к точным цифрам и фактам. Вы сумеете разобраться во всем и сделать правильные выводы.