Гороскоп на 31 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 31 июл 2020 | 09:44

Сегодня, 31 июля – период растущей Луны. Звезды советуют посвятить день сну, потреблению пищи и прочим простым, неутомительным и надежным способам запасти энергию. Ее потребуется очень много и в самое ближайшее время, так что аккумулируйте, пока есть возможность.



Овны

Сейчас вам не стоит прислушиваться к словам завистников. Делайте только то, что хотите - ничего катастрофического вы натворить не сможете.







Тельцы

Общество для вас будет очень важно. Если оно придется вам по нраву, работа будет спориться. В противном же случае, день окажется воистину бесконечным и бессмысленным.



Близнецы

Если представится возможность отдохнуть, не стоит ею пренебрегать. Именно сейчас возможно судьбоносное знакомство.



Раки

Не рубите с плеча, не беритесь за глобальные стороны своей жизни. В этот день вполне достаточной будет перестановка в доме, смена прически или других небольших мелочей.



Львы

Боритесь с ленью и пробуйте новое. Именно сегодня вы имеете все шансы в дальнейшем превратить свои свершения в привычку.



Девы

Вы в совершенстве будете владеть искусством соблазнения! Чтобы завоевывать сердца, вам не обязательно строить хитроумные планы или выставлять напоказ свои достоинства.



Весы

Сегодня можно попытаться изменить в жизни то, что вас не устраивает. Однако подчеркнуто резких перемен и открытой конфронтации следует избегать.



Скорпионы

Отойдите немножко в сторонку, чтоб вас не ушибло удачей. Успех планируется особо крупногабаритный, специфической формы и не совсем традиционного содержания.



Стрельцы

Хорошее настроение и оптимизм позволяют вам спокойно смотреть в будущее. Просто отключитесь и оставьте будничные заботы позади.









Козероги

Выделите время для своего здоровья. Сейчас вы сможете накопить силы, которые понадобятся вам в более трудные времена.



Водолеи

Девизом жизни станет безапелляционное «Я сам!». Не равняйтесь на окружающих и не бойтесь исполнять свои желания.



Рыбы

В течение дня вы будете неравнодушны к точным цифрам и фактам. Вы сумеете разобраться во всем и сделать правильные выводы.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram