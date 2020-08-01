Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Гороскоп на 1 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 1 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 1 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 01 авг 2020 | 09:17

Сегодня, 1 августа, нужно полностью отдаться отдыху души и тела. Если даже вас ожидает работа, постарайтесь не выполнять больше, чем положено. Звезды говорят, что настало время для расслабления. 

Овны
Постарайтесь не вестись на провокации и не позволяйте втягивать себя в конфликты. Зачем вам мотать себе нервы, если кто-то никак не может успокоиться. 

Тельцы
На работе попробуйте полностью отдаться трудовому процессу. Дело спорится, когда голова занята полностью им.



Близнецы
Не обращайте внимания на тех, кто пытается контролировать вас и давать советы. Никто, кроме вас, не знает, что вам нужно больше всего.

Раки
Не грустите и не поддавайтесь меланхолии. Всегда нужно помнить, что жизнь у вас одна, а вокруг вас есть близкие люди, которым вы небезразличны. 

Львы
Просто не обращайте ни на кого внимания. Вы достойны большего и лучшего. Пора вспомнить, что такое сила и независимость. 

Девы
Чтобы ни случилось, улыбайтесь и держите нос по ветру. Не тратьте свои силы на разборки, воспринимайте все с юмором, смейтесь врагу в лицо.


Весы
Позади тяжелая работа, а впереди долгожданный отдых. Соберите все свои силы в кулак и сделайте последний рывок.

Скорпионы
Иногда вам кажется, что вас не любят, но это не так. Старайтесь смотреть в лицо фактам и не поддавайтесь своему воображению.

Стрельцы
В любой ситуации сохраняйте спокойствие. Помните, что в любой битве помогает выиграть только чистое сердце и холодный рассудок.


Козероги
Флиртуйте, влюбляйтесь и влюбляйте, сегодня  вы почувствуете невероятную сексуальную энергию, используйте ее. 

Водолеи
Не бойтесь принять помощь и не отказывайтесь подать руку страждущим. Звезды говорят, что пора вспомнить, что такое взаимовыручка.

Рыбы
Вспомните о своих близких, позвоните и напишите старым друзьям просто так. Общение с вашими родными подзарядит вас. 
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: