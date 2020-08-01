Гороскоп на 1 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 01 авг 2020 | 09:17

Сегодня, 1 августа, нужно полностью отдаться отдыху души и тела. Если даже вас ожидает работа, постарайтесь не выполнять больше, чем положено. Звезды говорят, что настало время для расслабления.



Овны

Постарайтесь не вестись на провокации и не позволяйте втягивать себя в конфликты. Зачем вам мотать себе нервы, если кто-то никак не может успокоиться.



Тельцы

На работе попробуйте полностью отдаться трудовому процессу. Дело спорится, когда голова занята полностью им.







Близнецы

Не обращайте внимания на тех, кто пытается контролировать вас и давать советы. Никто, кроме вас, не знает, что вам нужно больше всего.



Раки

Не грустите и не поддавайтесь меланхолии. Всегда нужно помнить, что жизнь у вас одна, а вокруг вас есть близкие люди, которым вы небезразличны.



Львы

Просто не обращайте ни на кого внимания. Вы достойны большего и лучшего. Пора вспомнить, что такое сила и независимость.



Девы

Чтобы ни случилось, улыбайтесь и держите нос по ветру. Не тратьте свои силы на разборки, воспринимайте все с юмором, смейтесь врагу в лицо.









Позади тяжелая работа, а впереди долгожданный отдых. Соберите все свои силы в кулак и сделайте последний рывок.Иногда вам кажется, что вас не любят, но это не так. Старайтесь смотреть в лицо фактам и не поддавайтесь своему воображению.В любой ситуации сохраняйте спокойствие. Помните, что в любой битве помогает выиграть только чистое сердце и холодный рассудок.

Козероги

Флиртуйте, влюбляйтесь и влюбляйте, сегодня вы почувствуете невероятную сексуальную энергию, используйте ее.



Водолеи

Не бойтесь принять помощь и не отказывайтесь подать руку страждущим. Звезды говорят, что пора вспомнить, что такое взаимовыручка.



Рыбы

Вспомните о своих близких, позвоните и напишите старым друзьям просто так. Общение с вашими родными подзарядит вас.

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