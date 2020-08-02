Гороскоп на 2 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 02 авг 2020 | 10:42

Сегодня, 2 августа, звезды говорят, что нужно быть решительнее и настойчивее.



Овны

Иногда кажется, что весь мир у ваших ног. В такие моменты надо пользоваться положением и ловить удачу за хвост.







Тельцы

Не бойтесь быть беззащитными и верьте в лучшее. Помните, что о вас всегда думает близкий человек.



Близнецы

Позаботьтесь о своих близких, помните, что иногда нужно не только брать, но и отдавать.



Раки

В общем-то пора засучить рукава. Впереди много работы, и именно сейчас, если вы за нее возьметесь, то получете хороший результат.



Львы

Не верьте всем тем гадостям, что про вас говорят. Просто не обращайте внимания. Никто не знает лучше вас, что вам нужно.



Девы

Будьте осторожны со своими желаниями. Постарайтесь отрезвить свою голову и охладить чувства. Бездумные порывы не принесут вам ничего хорошего.



Весы

Всегда доверяйте своему чутью и инстуиции, если вы сомневаетесь, не стоит рубить с горяча и нестись на всех парах.



Скорпионы

Постарайтесь обуздать свои чувство и не жалить окружающих. Вокруг вас нет врагов. Большинство людей выглядят так уныло только потому что у них полно своих проблем и забот.



Стрельцы

Не стоит забывать, что сердце может согреть любящий человек. Осталось только его распахнуть.









Козероги

Иногда нужно включать здоровый пофигизм. Постарайтесь не относиться к замечаниям слишком серьезно.



Водолеи

Похоже, что пора расслабиться, а то скоро будет видно, как вы кипите изнутри. В общем, выдыхайте и выпускайте пар.



Рыбы

В этом мире вы не одни, и вы всегда можете обратиться к тем, кто был когда-то рядом с вами. Не замыкайтесь и не зарывайтесь с головой в свои проблемы.





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