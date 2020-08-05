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Гороскоп на 5 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 5 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 05 авг 2020 | 08:55

Сегодня, 5 августа, звезды рекомендуют не слушать назойливых советников, а следовать зову сердца.

Овны
Вам сопутствуют везение и успех. Близится несколько неожиданных, очень интересных, а может быть, и выгодных для вас событий, почти каждый ваш шаг будет сопровождать удача.



Тельцы
День обещает принести новые приятные впечатления. Вполне вероятно, что причиной тому станет любимый человек.

Близнецы
Если в этот день судьба посоветует Близнецам с кем-то или с чем-то расстаться, то стоит к ней прислушаться. Поверьте, что в награду вы получите больше, чем ожидали.

Раки
Раки уязвимы для болезней из-за эмоциональных перегрузок. Могут беспокоить желчный пузырь, желудок.

Львы
Неприятность, с которой вы можете столкнуться в этот день, кроется во взаимоотношениях с любимым человеком. То ли вы окажетесь невнимательными к партнеру, а может быть, он сделает что-то, не подумав.

Девы
Деве нужно внимательно просматривать всю информацию, которая будет поступать в течение дня. Возможно, что от нее будет зависеть многое – поездка, будущая карьера и даже финансовое положение.

Весы
Карьерное продвижение может отнять у вас много сил из-за отсутствия протекции. Ищите новые интересы и новых людей в жизни, смотрите в будущее с оптимизмом.

Скорпионы
Сейчас, вопреки логике, нужно сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше вы начнете размышлять и анализировать, тем дальше будете уходить от правильного пути.

Стрельцы
Звезды советуют Стрельцу следить за своим эмоциональным настроем, чтобы случайно не обидеть близкого человека.



Козероги
Звезды помогут лидерам в минуту опасности, дадут им уверенность в своих силах, помощников и сотрудников.

Водолеи
Вы будете похожи на маленький огонек, который может не только согреть окружающих своим теплом, но и разжечь искорку энтузиазма и оптимизма.

Рыбы
Критика в адрес Рыб ожидается бурная и со всех сторон. Вы будете мечтать, чтобы этот день поскорее закончился.

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Источник: gorobzor.ru

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