Гороскоп на 5 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 05 авг 2020 | 08:55

Сегодня, 5 августа, звезды рекомендуют не слушать назойливых советников, а следовать зову сердца.



Овны

Вам сопутствуют везение и успех. Близится несколько неожиданных, очень интересных, а может быть, и выгодных для вас событий, почти каждый ваш шаг будет сопровождать удача.







Тельцы

День обещает принести новые приятные впечатления. Вполне вероятно, что причиной тому станет любимый человек.



Близнецы

Если в этот день судьба посоветует Близнецам с кем-то или с чем-то расстаться, то стоит к ней прислушаться. Поверьте, что в награду вы получите больше, чем ожидали.



Раки

Раки уязвимы для болезней из-за эмоциональных перегрузок. Могут беспокоить желчный пузырь, желудок.



Львы

Неприятность, с которой вы можете столкнуться в этот день, кроется во взаимоотношениях с любимым человеком. То ли вы окажетесь невнимательными к партнеру, а может быть, он сделает что-то, не подумав.



Девы

Деве нужно внимательно просматривать всю информацию, которая будет поступать в течение дня. Возможно, что от нее будет зависеть многое – поездка, будущая карьера и даже финансовое положение.



Весы

Карьерное продвижение может отнять у вас много сил из-за отсутствия протекции. Ищите новые интересы и новых людей в жизни, смотрите в будущее с оптимизмом.



Скорпионы

Сейчас, вопреки логике, нужно сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше вы начнете размышлять и анализировать, тем дальше будете уходить от правильного пути.



Стрельцы

Звезды советуют Стрельцу следить за своим эмоциональным настроем, чтобы случайно не обидеть близкого человека.









Козероги

Звезды помогут лидерам в минуту опасности, дадут им уверенность в своих силах, помощников и сотрудников.



Водолеи

Вы будете похожи на маленький огонек, который может не только согреть окружающих своим теплом, но и разжечь искорку энтузиазма и оптимизма.



Рыбы

Критика в адрес Рыб ожидается бурная и со всех сторон. Вы будете мечтать, чтобы этот день поскорее закончился.





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