Гороскоп на 7 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 07 авг 2020 | 09:03

Сегодня, 7 августа, астрологи заявляют о неопреодолимой тяге к чему-то новому. Может, стоит, попробовать.



Овны

Сейчас вы можете проявить себя хорошим стратегом и убедить в своей правоте практически любого, если в этом будет нужда. Многое вам будет даваться гораздо легче, чем другим людям.







Тельцы

Тельцу необходимо распланировать траты таким образом, чтобы денег хватило на все самое необходимое. От крупных приобретений лучше отказаться, а так же не брать кредит в банке.



Близнецы

Могут выявиться ошибки, иллюзии, обманы. Близнецы, будучи расстроенными, могут вести себя опрометчиво и даже безрассудно, а когда ими будут открыто пренебрегать, то и агрессивно.



Раки

Вы можете оказаться тяжелым собеседником, например, будете настаивать на своем, даже в тех вопросах, в которых не являетесь компетентными.



Львы

Звезды советуют Льву не надолго уединиться, чтобы в спокойно обстановке проанализировать все произошедшее. Финансовые проблемы поможет решить человек, от которого вы не ожидали такой щедрости.



Девы

Виновником плохого самочувствия может стать обычная ссора. В крайнем случае есть опасность нервных срывов и перенапряжения.



Весы

Вы будете готовы заняться новыми делами, которые окажутся вам по силам, да и расквитаться со старыми долгами также с легкостью сумеете.



Скорпионы

Скорпиону сегодня нужно отказаться от работы «на износ». Иначе вы выложитесь по полной программе, как физически, так и духовно.



Стрельцы

Стрельцы могут вновь почувствовать свойственные этому знаку спокойствие и уверенность в себе. Вместо конфликтов и соперничества они будут готовы к сотрудничеству и реализации прежних планов, идей и замыслов.









Козероги

В этот день вам нужно быть очень осторожными при общении с новыми знакомыми. Есть вероятность того, что вы притянете к себе непорядочных людей.



Водолеи

Отличный день для тех Водолеев, которые жизни своей не представляют без опытов, экспериментов и бурных оваций.



Рыбы

У Рыб обострится интуиция. У многих проявится противоречивость натуры: с одной стороны, честность и трудолюбие, с другой - мечтательность и лень.





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