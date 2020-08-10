Гороскоп на 10 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 10 авг 2020 | 09:03

Сегодня, 10 августа, звезды не видят перспектив в координальных переменах и советуют решать насущные вопросы.



Овны

Овна ждет неожиданное покровительство и поддержка со стороны друзей. Зато в семейной жизни ожидается напряжение и выяснение отношения.







Тельцы

Вероятно ослабление органов выделительной системы. У Тельцов с хроническими заболеваниями почек возможно обострение болезней.



Близнецы

Этот день в эмоциональном отношении может выдаться для вас чрезвычайно жарким. Если вам не хочется заглаживать вину перед окружающими, постарайтесь свои эмоции постоянно контролировать.



Раки

Если Рак с утра проснется в унылом настроении, то оно будет сопровождать его весь день. Настраивайтесь на позитив, окружите себя жизнерадостными людьми, тогда удача гарантирована во всех начинаниях.



Львы

Для многих представителей этого знака сложность могут представлять отношения с партнерами. Потребуется грамотно отслеживать свои интересы, вести себя умно и тактично.



Девы

Встречи с друзьями и знакомыми, а также различные поездки могут дать позитивный результат, который превзойдет ваши ожидания. Если есть возможность, отправляйтесь за город.



Весы

Весам нужно меньше созерцать и осмысливать происходящее, а больше действовать. Ваши желания, порой, слишком заоблачные, поэтому будьте реалистичными.



Скорпионы

Неудачный день для учебы и научной работы. Возникнут трудности с получением необходимой информации. Особо проявится склонность Скорпионов к замкнутости, что чревато депрессией. Не исключены задержки, опоздания, «пробки».



Стрельцы

Данный день благоприятен для увеселительных мероприятий, а также для встреч, переговоров и ведения дел. Если вы соберетесь в гости со своим любимым человеком, постарайтесь не обделить его вниманием.









Козероги

Козерог будет невероятно удачлив в общении и на работе. Вы будете востребованы повсюду, хотя помочь и угодить всем вряд ли получится.



Водолеи

Чтобы получить максимальную прибыль и преодолеть подводные камни в бизнесе, не все свои планы следует афишировать.



Рыбы

День благоприятен во многих отношениях. Если хотите этот день сделать незабываемым, то инициативу придется брать в свои руки. Впрочем, вам не привыкать.





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