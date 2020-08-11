Гороскоп на 11 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 11 авг 2020 | 09:04

Сегодня, 11 августа, астрологи предсказывают очень плодотворный день, время вершить великие дела.



Овны

День символизирует покой, выжидание, осторожность. Успех возможен, но он будет результатом очень упорного и рутинного труда.







Тельцы

Этот день может сложиться для вашей профессиональной деятельности самым благоприятным образом. Но перед тем как приступить к активным действиям, сначала выработайте четкий план.



Близнецы

Близнецам в этот день нужно открыть самые сокровенные уголки своей души, чтобы с улыбкой смотреть на все происходящее. Физический труд лучше исключить, чтобы не подорвать здоровье.



Раки

У служащих начало месяца может быть отмечено конфликтами с руководством, пересмотром общих целей бизнеса, реконструкцией производственной базы.



Львы

У вас есть хорошие шансы заметно продвинуться вперед в своих делах и перегнать конкурентов. Но не откладывайте ничего до лучших времен.



Девы

Деве может оказать серьезную поддержку некий покровитель. Вы будете искренне благодарны за помощь, но на более близкое общение с этим человеком не пойдете.



Весы

Судьба может выстроить перед вами забор из мелких препятствий, но вы способны перепрыгнуть через него. Если вы постараетесь в первой половине дня решить уже знакомые задачки, то у вас останется много времени на отдых.



Скорпионы

У вас есть шанс этот день провести довольно удачно, но при условии, что встреч с начальством вы будете избегать.



Стрельцы

Звезды советуют Стрельцу проявить максимум любознательности, если вопрос касается профессиональных дел. Возможна жесткая конкуренция и открыта неприязнь со стороны некоторых коллег.









Козероги

В финансовом плане вы значительно обогатитесь и станете искать место сбыта своих денежных средств.



Водолеи

Для вас наступил благоприятный период в плане партнерских отношений. Встречи, контакты, переговоры будут выгодными для вас и вашего дела.



Рыбы

Если Рыбы сегодня поймают нужную волну в общении с друзьями и коллегами, то уже к вечеру добьются всего, о чем мечтали.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram