Гороскоп на 11 августа 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня | 11 авг 2020 | 09:04
Сегодня, 11 августа, астрологи предсказывают очень плодотворный день, время вершить великие дела.
Овны
День символизирует покой, выжидание, осторожность. Успех возможен, но он будет результатом очень упорного и рутинного труда.
Тельцы
Этот день может сложиться для вашей профессиональной деятельности самым благоприятным образом. Но перед тем как приступить к активным действиям, сначала выработайте четкий план.
Близнецы
Близнецам в этот день нужно открыть самые сокровенные уголки своей души, чтобы с улыбкой смотреть на все происходящее. Физический труд лучше исключить, чтобы не подорвать здоровье.
Раки
У служащих начало месяца может быть отмечено конфликтами с руководством, пересмотром общих целей бизнеса, реконструкцией производственной базы.
Львы
У вас есть хорошие шансы заметно продвинуться вперед в своих делах и перегнать конкурентов. Но не откладывайте ничего до лучших времен.
Девы
Деве может оказать серьезную поддержку некий покровитель. Вы будете искренне благодарны за помощь, но на более близкое общение с этим человеком не пойдете.
Весы
Судьба может выстроить перед вами забор из мелких препятствий, но вы способны перепрыгнуть через него. Если вы постараетесь в первой половине дня решить уже знакомые задачки, то у вас останется много времени на отдых.
Скорпионы
У вас есть шанс этот день провести довольно удачно, но при условии, что встреч с начальством вы будете избегать.
Стрельцы
Звезды советуют Стрельцу проявить максимум любознательности, если вопрос касается профессиональных дел. Возможна жесткая конкуренция и открыта неприязнь со стороны некоторых коллег.
Козероги
В финансовом плане вы значительно обогатитесь и станете искать место сбыта своих денежных средств.
Водолеи
Для вас наступил благоприятный период в плане партнерских отношений. Встречи, контакты, переговоры будут выгодными для вас и вашего дела.
Рыбы
Если Рыбы сегодня поймают нужную волну в общении с друзьями и коллегами, то уже к вечеру добьются всего, о чем мечтали.