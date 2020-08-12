Гороскоп на 12 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 12 авг 2020 | 09:01

Сегодня, 12 августа, звезды предвещают бурю новых эмоций и впечатлений для особенно храбрых.



Овны

Перед тем как что-либо предпринять, сначала нужно все обдумать. Сейчас ничего нельзя пускать на самотек, надеясь на то, что время подскажет правильный выход.







Тельцы

Звезды советуют Тельцу слушать внутренний голос, который подскажет, как заработать деньги и затратить на это минимум энергии.



Близнецы

День переоценки ценностей, перераспределения ролей. Случившаяся неудача поможет вам научиться ценить то хорошее, что вы воспринимали как само собой разумеющееся.



Раки

Ваш рабочий график будет насыщен до предела. Можно браться за любые дела! Как только вы все успеваете? Сейчас идет удачное время для профессиональной деятельности, и вы сможете, как говорится, горы свернуть.



Львы

Гнаться за прибылью, когда вокруг столько сомнений и проблем, Льву бессмысленно. Вы больше потеряете, чем получите взамен.



Девы

Вероятно, что многие Девы будут нуждаться в поддержке, сочувствии и душевном тепле. В редких случаях возможны повышенные претензии и агрессия.



Весы

У вас могут возникнуть проблемы, которые коснутся любовных отношений. Но не пытайтесь что-либо изменить, так как ваши усилия окажутся тщетными, и вы можете из-за этого впасть в депрессивное состояние.



Скорпионы

Если на этот день Скорпион планировал путешествие, то оно пройдет замечательно. Даже не сомневайтесь в своих возможностях и финансовом положении – все стабильно и благополучно.



Стрельцы

Финансовое положение представителей этого знака будет относительно стабильным, хотя «легкие» деньги Стрельцы будут так же легко тратить.









Козероги

В данное время перед вами могут открыться новые перспективы в профессиональной области, но для этого придется проявить инициативу. Из-за перенапряжения могут возникнуть проблемы со здоровьем и нарушение сна.



Водолеи

Водолею необходимо с пониманием и участием отнестись ко всем внешним и душевным передрягам. Если вы что-то упустите, то уже вряд ли наверстаете, или исправите.



Рыбы

Этот день в целом можно считать позитивным, хотя натуры, слабо владеющие собой, могут временами испытать некую эмоциональную взвинченность, способную привести к разногласию и нестыковке во мнениях с окружающими людьми.





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