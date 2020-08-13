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Гороскоп на 13 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 13 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 13 авг 2020 | 09:10

Сегодня, 13 августа, астрологи предсказывают благосклонность звезд к мечтателям и творческим людям.

Овны
Сегодня ты сможешь найти ответы на многие волнующие тебя вопросы. И это касается не только работы, но и личной жизни, взаимоотношений в семье и т.д. Это день откровений. Есть вероятность увидеть важный или вещий сон, к примеру. Можно сегодня, если есть необходимость, посетить астролога. В любом случае – прислушивайся и присматривайся к миру.



Тельцы
Не стоит бежать впереди паровоза - занимайтесь сиюминутными вопросами, в этот день лучше собраться с силами и поработать над текущими и мелкими делами. Это время не для грандиозных свершений и подвигов – подожди немного. Только к вечеру тебе может прийти в голову решение одного важнейшего и серьезного вопроса. Но запомни ход своих мыслей и продолжи работать в этом направлении с понедельника.

Близнецы
У тебя будет легкое и игривое настроение, склонное легко перетекать из одного состояния в другое. Не стоит зацикливаться на чем-то одном. Помни, смена занятий – лучший отдых. Постарайся не упустить что-то важное. Это лучший день для поездок и путешествий, смена картинки – самое оптимальное решение для тебя на сегодня.

Раки
Сегодня постарайся правильно распорядиться своими силами и ресурсами – тебя должно хватить и на дела, и вечером на семью. Иначе кто-то будет страдать. Не стоит доверяться другим людям и идти у них на поводу, их чувств, желаний и т.д. Иначе рискуешь попасть в чужое поле манипуляций. Кто и что бы ни говорил или требовал от тебя – именно сегодня на уступки идти не стоит. В итоге окажется, что придется переступить через себя.

Львы
Этот день стоит потратить на интеллектуальную работу. Как бы ни хотелось сегодня рисковать – лучше этого не делать. И особенно в сфере, касающейся финансов – личных или корпоративных. Во второй половине дня будут напряжение и сложности в партнерских взаимоотношениях. Тебе потребуется собрать всю свою волю и решительно… пойти на соглашение и компромисс. Это касается как делового партнерства, так и личного.

Девы
В первой половине дня возможен прорыв в каком-то застоявшемся деле – оно будет сдвинуто с мертвой точки. И будут прояснены какие-то детали и обстоятельства, от которых в будущем будет много чего зависеть. Постарайся не упустить эти «вещи». Во второй половине дня появится срочное дело, и будет соблазн оставить его на понедельник. Но делать этого не следует – в понедельник будет другое такое же «дело».

Весы
Будешь рассеянной с самого утра. Посему отложи важнейшие дела и решение сложных вопросов хотя бы до завтра. Не концентрируйся на чем-то одном. Лучше заниматься разными несущественными вопросами. А лучше вообще взять отгул. Во вторую половину дня собери у себя гостей – самых близких и желанных, или сама сходи в гости. Тебе нужно максимально развеяться, чтобы войти в ритм будущих выходных дней.

Скорпионы
С самого утра будет небывалый прилив энергии и желания свершить великие дела. Ты будешь переполнена уверенностью, оптимизмом и волей к победе. Запланируй на сегодня максимальное количество дел, речь идет о давно застоявшихся процессах и ситуациях, а также о текущих, которые никак «не хотят» выполняться из-за их скуки и монотонности. Вечер проведи с родственниками или просто позвони братьям, сестрам. По возможности, лучше, конечно, собрать их всех вместе.

Стрельцы
С самого утра будет какая-то неразбериха и хаос в планах и задачах на день. Подчиненные будут проявлять какое-то неумение и непрофессионализм, что заставит тебя понервничать и позлиться. Не стоит принимать все близко к сердцу – позволь ситуации самой раскрыться и закрыться – любой процесс не бесконечен. Будь гибкой и готовой к изменению ситуации на ходу. Вечер проведи как и полагается вечеру пятницы – отдохни с друзьями.



Козероги
Этот день «предназначен» для активных и энергичных действий. Сегодня побеждают только те, кто не сидит на месте, а под всеми парусами движется вперед. Ставь перед собой четкие и конкретные задачи и иди к их свершению твердой поступью. Вечер проведи как победитель – делай то, что тебе хочется, ведь победителей не судят - максимум свободы и позитивных эмоций.

Водолеи
В этот день можно и нужно заниматься делами, требующими упорства, настойчивости и максимальной концентрации внимания. Во второй части дня поток информации, звонков и писем усилится. Важно вовремя успевать реагировать на все это «безобразие». Вечером переключи внимание и смести акценты – просто и банально оторвись со своими закадычными подругами.

Рыбы
Сегодня у тебя будет много энергии, ресурсов и сил для воплощения в жизнь задуманного. Твои цели и профессиональные мечты станут немного ближе, чем вчера. Во второй половине дня тебе необходимо много свежего воздуха и активных движений. Спорт, прогулки – лучшее, что может быть. Перед сном почитай что-нибудь доброе и вечное.

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