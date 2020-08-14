Гороскоп на 14 августа 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня | 14 авг 2020 | 09:05
Сегодня, 14 августа, звезды говорят, что вам должна улыбнуться удача вне зависимости от обстоятельств.
Овны
Если в этот день Овен решит устранить все финансовые проблемы, то он справится на отлично и даже приумножит капитал.
Тельцы
Звезды покровительствуют вашим контактам и общению. Вы, как всегда, прекрасны и, где бы вы ни появились, на вас обращают внимание представители противоположного пола.
Близнецы
Берите, как говорится, быка за рога и добивайтесь того, что хотите получить. Если будете сидеть сложа руки, то день пройдет впустую.
Раки
Раку в этот день захочется в корне изменить привычный имидж. Возможно, что на вас таким образом влияет новая любовь, которая вспыхнула внезапно и озарила вас светом.
Львы
Не исключено, что Львы с успехом займутся решением материальных вопросов. В них обязательно будет присутствовать элемент неожиданности и даже удачи.
Девы
На данном этапе на работе могут возникнуть различного рода конфликты, и вы окажетесь втянутыми в них.
Весы
Звезды советуют Весам приложить в работе все свое богатое воображение, а так же применить оригинальный подход к мелким делам.
Скорпионы
Скорпионы могут почувствовать себя героями. От них будет исходить особый магнетизм. Интимная встреча не разочарует.
Стрельцы
Данный период располагает к спокойной размеренной работе. Никаких нервозных ситуаций возникнуть не должно.
Козероги
Козерог не будет готов к переменам и знакомствам. Ему, наоборот, захочется убежать и спрятаться от всех на краю земли.
Водолеи
Возможно, кого-то из членов семьи посетит настоящая любовь, причем вы будете переживать перипетии этой истории ничуть не меньше самого влюбленного.
Рыбы
В этот день вы будете обладать большим запасом сил и энергии, поэтому если у вас накопились какие-либо важные дела, лучше приступайте к их реализации.