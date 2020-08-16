Гороскоп на 16 августа 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 16 авг 2020 | 10:52

Сегодня, 16 августа, в гороскопе ведущую роль будет играть логика.



Овны

Овну ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет его к этому склонять. В лучшем случае он навредит работе или дружбе, в худшем – и тому, и другому.







Тельцы

У Тельца сегодня то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Однако здесь звезды гороскопа советуют ему уступить свои позиции без боя.



Близнецы

День потребует от Близнецов таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от них только фактов.



Раки

В течение дня Рак будет неравнодушен к точным цифрам и фактам. Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, он сумеет разобраться во всем.



Львы

Лев не будет рваться на первые роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых. Особенно хорошо у Льва получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания.



Девы

Сегодня – отличный день для того, чтобы Дева завязала полезное знакомство. Ее коммуникабельность и креативность на высоте, она полна интересных идей и сумеет донести их до кого угодно.



Весы

Звезды гороскопа настоятельно советуют Весам заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой!



Скорпионы

У Скорпиона есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед. Благодаря стечению обстоятельств он сможет получить ключ к новым достижениям и успехам.



Стрельцы

Стрельцу стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны.









Козероги

От Козерога может потребоваться сделать выбор, и ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы?



Водолеи

Каким бы опытом Водолей ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Ему сегодня стоит прислушиваться к советам других и учиться.



Рыбы

Звезды гороскопа предлагают Рыбам задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению – не та стратегия, которая способна вознести до самых высот.





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